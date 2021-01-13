Электроседан Cadillac Celestiq получит «умную крышу» с регулируемой прозрачностью

Крышей седана станет многослойная стеклянная панель, но, как заявили в Cadillac, электрокар Celestiq окажется первым электрокаром с крышей регулируемой прозрачности. При этом инженеры Cadillac планируют разделить панель на четыре сегмента, у которых прозрачность можно будет менять индивидуально — по потребностям каждого из четверых пассажиров.



Передняя панель электрокара тоже окажется стеклянной: она будет представлять собой огромный медиаэкран, простирающийся вдоль лобового стекла от стойки до стойки. Характеристики дисплея пока не озвучены. Ещё три сенсорных дисплея окажутся в распоряжении задних пассажиров. Два из них будут демонстрировать медиаконтент, а третий станет пультом управления мультимедиа и климатом.

Ранее сообщалось, что Cadillac Celestiq построят на платформе GM Ultium (она же используется, к примеру, в конструкции GMC Hummer EV). Прогнозируемый запас хода — около 650 километров. Кроме того, шасси седана получит управляемые задние колёса и полный привод.

Конкретная дата дебюта седана пока не названа. Ожидается, что его представят через год после выхода серийной версии соплатформенного кроссовера Lyriq — в 2023 году. Всего же концерн GM планирует в ближайшие несколько лет вывести на рынок до 20 электрических новинок под разными брендами.