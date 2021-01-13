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Электроседан Cadillac Celestiq получит «умную крышу» с регулируемой прозрачностью

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Дмитрий Елизаров

Компания Cadillac поделилась новыми сведениями о том, чем планирует оборудовать флагманский электроседан Celestiq. Седан получит «умную крышу», прозрачность которой можно будет изменять, и монитор шириной во всю переднюю панель.

  • Крышей седана станет многослойная стеклянная панель, но, как заявили в Cadillac, электрокар Celestiq окажется первым электрокаром с крышей регулируемой прозрачности. При этом инженеры Cadillac планируют разделить панель на четыре сегмента, у которых прозрачность можно будет менять индивидуально — по потребностям каждого из четверых пассажиров.

  • Передняя панель электрокара тоже окажется стеклянной: она будет представлять собой огромный медиаэкран, простирающийся вдоль лобового стекла от стойки до стойки. Характеристики дисплея пока не озвучены. Ещё три сенсорных дисплея окажутся в распоряжении задних пассажиров. Два из них будут демонстрировать медиаконтент, а третий станет пультом управления мультимедиа и климатом.

  • Ранее сообщалось, что Cadillac Celestiq построят на платформе GM Ultium (она же используется, к примеру, в конструкции GMC Hummer EV). Прогнозируемый запас хода — около 650 километров. Кроме того, шасси седана получит управляемые задние колёса и полный привод.

  • Конкретная дата дебюта седана пока не названа. Ожидается, что его представят через год после выхода серийной версии соплатформенного кроссовера Lyriq — в 2023 году. Всего же концерн GM планирует в ближайшие несколько лет вывести на рынок до 20 электрических новинок под разными брендами.

  • Схожие огромные мониторы ранее анонсировали и другие компании. Mercedes-Benz оснастит ЖК-панелью во всю ширину салона электрокар EQS, а в BMW разрабатывают некий принципиально новый дисплей для серийной версии кроссовера iX.

Разделяете повальное увлечение электрокарами?

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