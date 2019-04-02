Оказывается, автопилот Cadillac слепнет на солнце

По данным издания Automotive News, солнце засвечивает камеры, с помощью которых автопилот анализирует дорожную ситуацию. Компания Cadillac уже обновляла систему в мае 2018 года, чтобы сделать её менее восприимчивой к боковому солнечному свету, но прямые лучи всё ещё являются проблемой.

Теперь автопроизводитель готовит новый пакет улучшений – разработчики думают о том, чтобы немного переместить камеры или установить на них специальные фильтры. Но когда будет готова улучшенная система – неизвестно.

Автопилот Super Cruise впервые появился на седане Cadillac CT6 в 2017 году. Для своей работы он использует функцию слежения за взглядом водителя, набор камер для анализа дорожной ситуации и топографические данные от навигационной системы. Super Cruise работает только на крупных шоссе, позволяя убрать руки с руля на неограниченное количество времени. В США и Канаде протяжённость таких дорог составляет около 209 тысяч километров.