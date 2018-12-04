Cadillac привезет в Россию четыре новинки

Компания Cadillac уже в следующем году привезет на российский рынок сразу две новые модели. Об этом сообщает издание Автостат со ссылкой на пресс-службу американского автопроизводителя.

Сначала в России появится рестайлинговый седан CT6 , продажи которого начнутся в первом квартале 2019 года . Обновленная версия дебютировала в марте этого года, но на рынок США вышла лишь осенью, а уже 1 июня следующего года выпуск модели собираются прекратить из-за закрытия завода. Как это повлияет на российские продажи – пока непонятно.

В четвертом квартале 2019 года у нас появится компактный кроссовер XT4. В США его представили минувшей весной. Модель предлагается только с двухлитровой «турбочетверкой» мощностью 240 л.с. и девятиступенчатым автоматом.

Кроме того, российское представительство Cadillac раскрыло информацию о кроссоверах, которые официально еще не представлены – это обновленный XT5 и новый полноразмерный XT6. Их мировая премьера последнего пройдёт весной 2019 года, а уже в четвертом квартале откроют прием заказов в России.