70-летний американец включил круиз-контроль и прокатился на крыше автомобиля
Николай Андреев
В американском штате Флорида 70-летний Леонард Олсен ехал по шоссе на Cadillac CT6 и в какой-то момент — на скорости 65 км/ч — отпустил руль и почти целиком высунулся из люка. Очевидцы не только успели снять это на видео, но и вызвали полицию, которая задержала пожилого экстремала.
Полицейским Олсен заявил, что хотел поблагодарить Бога и решил, что именно на шоссе настал подходящий момент. Он был уверен, что не разобьётся, так как в его седане есть автопилот. Позже пенсионеру объяснили, что он перепутал систему с адаптивным круиз-контролем.
Нарушителю выписали штраф за опасное вождение, однако Леонард попросил отправить его в тюрьму — так как дома его ждёт очень требовательная жена, которая «воспринимает его, как слугу». Водителя отпустили под залог в 21 тысячу долларов.