70-летний американец включил круиз-контроль и прокатился на крыше автомобиля

Полицейским Олсен заявил, что хотел поблагодарить Бога и решил, что именно на шоссе настал подходящий момент. Он был уверен, что не разобьётся, так как в его седане есть автопилот. Позже пенсионеру объяснили, что он перепутал систему с адаптивным круиз-контролем.