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70-летний американец включил круиз-контроль и прокатился на крыше автомобиля

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Николай Андреев

В американском штате Флорида 70-летний Леонард Олсен ехал по шоссе на Cadillac CT6 и в какой-то момент — на скорости 65 км/ч — отпустил руль и почти целиком высунулся из люка. Очевидцы не только успели снять это на видео, но и вызвали полицию, которая задержала пожилого экстремала.

Leonard Olsen was arrested after Florida Highway Patrol officials say he was sitting on top of a Cadillac sunroof while cruising westbound on I-4. An off-duty deputy says Olsen was going more than 100 miles per hour, then suddenly slowed down to 40 miles per hour. At one point, the off-deputy deputy observed him stand up and sit on his open sunroof while the vehicle was still traveling westbound on I-4, the arrest report states. Troopers pulled over Olsen on U.S. 98 in Lakeland and asked him about reports of him sitting on top of his sunroof while traveling down the freeway. Olsen initially said he didn't "know about that," the arrest report says. Olsen then told deputies that he wanted to turn himself in, according to law enforcement. When asked why, the arrest report claims Olsen stated that his "wife treats me like a servant and she's the mistress and I'm tired of this s---." Olsen then stated he would rather "go to jail then go back home," the FHP report claims. Olsen was then taken into custody. Troopers say they then showed Olsen video of him sitting on top of the sunroof while the vehicle was in motion. The incident report says Olsen then admitted that was him, and he stated that his vehicle was on cruise control at the time. "The car drives itself and has a gigantic computer in it," Olsen added. "I thought it would be a nice way to praise God for a minute, and I thought it would be nice at the time and that's what I did." Olsen is now charged with reckless driving, which is a misdemeanor. ►Subscribe: https://on.wtsp.com/youtube ►Website: https://www.wtsp.com/ ►Facebook: https://www.facebook.com/10NewsWTSP/ ►Twitter: https://twitter.com/10NewsWTSP 10News WTSP is the local CBS affiliate for Tampa Bay, Florida. We deliver the best in breaking news, live video coverage, and original journalism covering topics that matters most to Floridians. Subscribe for more; videos are updated daily! ►Subscribe: https://on.wtsp.com/youtube ►Website: https://www.wtsp.com/ ►Facebook: https://www.facebook.com/10NewsWTSP/ ►Twitter: https://twitter.com/10NewsWTSP 10News WTSP is the local CBS affiliate for Tampa Bay, Florida. We deliver the best in breaking news, live video coverage, and original journalism covering topics that matters most to Floridians. Subscribe for more; videos are updated daily!

  • Полицейским Олсен заявил, что хотел поблагодарить Бога и решил, что именно на шоссе настал подходящий момент. Он был уверен, что не разобьётся, так как в его седане есть автопилот. Позже пенсионеру объяснили, что он перепутал систему с адаптивным круиз-контролем.

  • Нарушителю выписали штраф за опасное вождение, однако Леонард попросил отправить его в тюрьму — так как дома его ждёт очень требовательная жена, которая «воспринимает его, как слугу». Водителя отпустили под залог в 21 тысячу долларов.

Доверяете круиз-контролю так же, как Леонард?

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