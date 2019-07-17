Брошенный в Нью-Йорке Cadillac эвакуировали спустя четверть века

По словам местных жителей, автомобиль принадлежал пожилому мужчине с психи­ческим расстройством. Почему он бросил машину и её не забрал кто-то из его друзей или родствен­ников, неизвестно.

Седан, доверху набитый пожелтевшими газетами и другим мусором, со временем сильно выцвел и покрылся ржавчиной. При этом его не разобрали на запчасти, автомо­биль лишился только решётки радиатора.