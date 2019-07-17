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Брошенный в Нью-Йорке Cadillac эвакуировали спустя четверть века

Новости

Николай Андреев

Полиция Нью-Йорка эвакуировала бесхозный седан Cadillac 1971 года выпуска, который стоял без движения на одной из улиц Бруклина с 1994 года. Об этом сообщает New York Daily News.

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  • По словам местных жителей, автомобиль принадлежал пожилому мужчине с психи­ческим расстройством. Почему он бросил машину и её не забрал кто-то из его друзей или родствен­ников, неизвестно.

  • Седан, доверху набитый пожелтевшими газетами и другим мусором, со временем сильно выцвел и покрылся ржавчиной. При этом его не разобрали на запчасти, автомо­биль лишился только решётки радиатора.

  • Полицейские убрали Cadillac на штрафстоянку после жалобы. Однако не все местные жители поддержали эвакуацию: некоторые полюбили автомобиль как достопримеча­тельность.

А как бы вы поступили с этим Cadillac?

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