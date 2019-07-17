Брошенный в Нью-Йорке Cadillac эвакуировали спустя четверть века
Николай Андреев
Полиция Нью-Йорка эвакуировала бесхозный седан Cadillac 1971 года выпуска, который стоял без движения на одной из улиц Бруклина с 1994 года. Об этом сообщает New York Daily News.
По словам местных жителей, автомобиль принадлежал пожилому мужчине с психическим расстройством. Почему он бросил машину и её не забрал кто-то из его друзей или родственников, неизвестно.
Седан, доверху набитый пожелтевшими газетами и другим мусором, со временем сильно выцвел и покрылся ржавчиной. При этом его не разобрали на запчасти, автомобиль лишился только решётки радиатора.
Полицейские убрали Cadillac на штрафстоянку после жалобы. Однако не все местные жители поддержали эвакуацию: некоторые полюбили автомобиль как достопримечательность.