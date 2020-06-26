Cadillac показал фрагменты первого электромобиля и назвал дату премьеры

Электрокроссовер построят на новой модульной платформе. Её главной особен­ностью является аккуму­лятор, состоящий из прямо­­угольных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или горизонтально — для внедрения в любой тип кузова. Число проводов и соединений в системе управ­ления батареей уменьшено на 80 процентов по сравнению с нынешними электро­мобилями General Motors.