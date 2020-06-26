Cadillac показал фрагменты первого электромобиля и назвал дату премьеры
Николай Андреев
Компания Cadillac опубликовала видеотизер первого электромобиля марки — кроссовера Lyriq. Объявлено, что премьера предсерийного образца состоится 6 августа на специальном онлайн-мероприятии.
Судя по ролику, Cadillac Lyriq получит очень тонкие диодные фары, угловатые воздухозаборники, крупную радиаторную решётку с подсветкой и заднюю стойку сложной формы. Джойстики регулировки сидений расположены на дверных картах с объёмным рисунком — как в автомобилях Mercedes-Benz.
Электрокроссовер построят на новой модульной платформе. Её главной особенностью является аккумулятор, состоящий из прямоугольных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или горизонтально — для внедрения в любой тип кузова. Число проводов и соединений в системе управления батареей уменьшено на 80 процентов по сравнению с нынешними электромобилями General Motors.
Изначально в Cadillac планировали провести презентацию электрического кроссовера 2 апреля перед открытием автосалона в Нью-Йорке. Однако из-за вспышки коронавируса концерн GM на время отказался от массовых мероприятий, включая тест-драйвы новинок с большим количеством журналистов.