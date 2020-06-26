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Cadillac показал фрагменты первого электромобиля и назвал дату премьеры

Новости

Николай Андреев

Компания Cadillac опубликовала видеотизер первого электро­мобиля марки — кроссовера Lyriq. Объявлено, что премьера пред­серийного образца состоится 6 августа на специальном онлайн-мероприятии.

  • Судя по ролику, Cadillac Lyriq получит очень тонкие диодные фары, угловатые воздухо­заборники, крупную радиаторную решётку с подсветкой и заднюю стойку сложной формы. Джойстики регулировки сидений распо­ложены на дверных картах с объёмным рисунком — как в автомобилях Mercedes-Benz.

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  • Электрокроссовер построят на новой модульной платформе. Её главной особен­ностью является аккуму­лятор, состоящий из прямо­­угольных ячеек, которые можно ставить в блоки вертикально или горизонтально — для внедрения в любой тип кузова. Число проводов и соединений в системе управ­ления батареей уменьшено на 80 процентов по сравнению с нынешними электро­мобилями General Motors.

Изначально в Cadillac планировали провести презентацию электрического кроссовера 2 апреля перед открытием автосалона в Нью-Йорке. Однако из-за вспышки коронавируса концерн GM на время отказался от массовых мероприятий, включая тест-драйвы новинок с большим количеством журналистов.

Как вам первые детали Cadillac Lyriq?

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