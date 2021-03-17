Cadillac Fleetwood 75 из «Крёстного отца» выставили на продажу

Фильм The Godfather («Крёстный отец») был снят в 1972 году режиссёром Фрэнсисом Фордом Копполой, а главные роли в нём сыграли Марлон Брандо и Аль Пачино. В каких именно сценах фильма был занят выстав­ленный на продажу авто­мобиль, не уточняется, но позже Cadillac появлялся и в нескольких других менее известных картинах.

Аукционисты утверждают, что весь жизненный путь авто­мобиля задоку­менти­рован. К примеру, некоторое время Cadillac активно исполь­зовался знаменитой американ­ской актрисой Мэй Уэст. Позже она подарила его своему личному экстра­сенсу Чарльзу Крисуэллу Кингу, тоже широко известному человеку в богемных кругах США.

Автомобиль выставлен на аукцион в рамках акции по распродаже памятных вещей и артефактов, связанных с кино­индустрией, поэтому специ­фикации лимузина не указы­ваются. В те годы Fleetwood 75 оснащался 5,4-литровым V8, развивающим около 190 л.с. в паре с 3-ступен ­чатой механи­ческой коробкой, а четырёх­диапазонный «автомат» устанав­ливался за доплату.