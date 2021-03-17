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Cadillac Fleetwood 75 из «Крёстного отца» выставили на продажу

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Дмитрий Елизаров

Компания GWS Auctions выставила в Калифорнии на продажу автомобиль Cadillac Fleetwood 75 образца 1950 года. За старый лимузин рассчиты­вают выручить до 100 тысяч долларов (чуть менее 7,5 миллиона рублей): машина была задей­ствована в съёмках культового фильма «Крёстный отец».

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  • Фильм The Godfather («Крёстный отец») был снят в 1972 году режиссёром Фрэнсисом Фордом Копполой, а главные роли в нём сыграли Марлон Брандо и Аль Пачино. В каких именно сценах фильма был занят выстав­ленный на продажу авто­мобиль, не уточняется, но позже Cadillac появлялся и в нескольких других менее известных картинах.

  • Аукционисты утверждают, что весь жизненный путь авто­мобиля задоку­менти­рован. К примеру, некоторое время Cadillac активно исполь­зовался знаменитой американ­ской актрисой Мэй Уэст. Позже она подарила его своему личному экстра­сенсу Чарльзу Крисуэллу Кингу, тоже широко известному человеку в богемных кругах США.

  • Автомобиль выставлен на аукцион в рамках акции по распродаже памятных вещей и артефактов, связанных с кино­индустрией, поэтому специ­фикации лимузина не указы­ваются. В те годы Fleetwood 75 оснащался 5,4-литровым V8, развивающим около 190 л.с. в паре с 3-ступен­чатой механи­ческой коробкой, а четырёх­диапазонный «автомат» устанав­ливался за доплату.

  • В январе 2020 года продавался оригиналь­ный Plymouth Fury 1958 года, который участвовал в съёмках знаме­нитого фильма «Кристина» по роману Стивена Кинга. За авто­мобиль планиро­валось выручить до 500 тысяч долларов.

Смотрели «Крёстный отец»?

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