Cadillac Fleetwood 75 из «Крёстного отца» выставили на продажу
Дмитрий Елизаров
Компания GWS Auctions выставила в Калифорнии на продажу автомобиль Cadillac Fleetwood 75 образца 1950 года. За старый лимузин рассчитывают выручить до 100 тысяч долларов (чуть менее 7,5 миллиона рублей): машина была задействована в съёмках культового фильма «Крёстный отец».
Фильм The Godfather («Крёстный отец») был снят в 1972 году режиссёром Фрэнсисом Фордом Копполой, а главные роли в нём сыграли Марлон Брандо и Аль Пачино. В каких именно сценах фильма был занят выставленный на продажу автомобиль, не уточняется, но позже Cadillac появлялся и в нескольких других менее известных картинах.
Аукционисты утверждают, что весь жизненный путь автомобиля задокументирован. К примеру, некоторое время Cadillac активно использовался знаменитой американской актрисой Мэй Уэст. Позже она подарила его своему личному экстрасенсу Чарльзу Крисуэллу Кингу, тоже широко известному человеку в богемных кругах США.
Автомобиль выставлен на аукцион в рамках акции по распродаже памятных вещей и артефактов, связанных с киноиндустрией, поэтому спецификации лимузина не указываются. В те годы Fleetwood 75 оснащался 5,4-литровым V8, развивающим около 190 л.с. в паре с
3-ступенчатой механической коробкой, а четырёхдиапазонный «автомат» устанавливался за доплату.
В январе 2020 года продавался оригинальный Plymouth Fury 1958 года, который участвовал в съёмках знаменитого фильма «Кристина» по роману Стивена Кинга. За автомобиль планировалось выручить до 500 тысяч долларов.