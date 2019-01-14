Cadillac показал семиместный кроссовер XT6

Cadillac намекнул на свой первый электромобиль – это будет кроссовер

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Марка Cadillac распространила первые изображения электрического кроссовера – пока в виде концепта. Эта машина станет первой полностью электрической моделью компании.

Концепт-кар Cadillac
Концепт-кар Cadillac
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Концепт-кар Cadillac

Подробностей о шоу-каре совсем мало – Cadillac пока не обнародовал даже его название. Известно, что в основу серийной версии ляжет новая модульная платформа BEV3. Она позволит создавать автомобили с различными типами кузовов и ёмкостью батарей, а также с любым типом привода – задним, передним или полным.

Судя по слайдам с презентации, концепт электрокроссовера оснащён продвинутым автопилотом, а в беспилотном режиме Guardian Mode руль втягивается в переднюю панель.

Сроки появления серийного электрического Cadillac пока неизвестны, но в компании заявили, что до 2021 года будут представлять новую или обновлённую модель каждые шесть месяцев – электрокроссовер должен выйти на рынок в эти сроки.

  • Ранее стало известно, что General Motors решил превратить «Кадиллак» в ведущий электрический бренд концерна.

  • Исполнительный директор концерна Мэри Барра объявила, что к 2026 году General Motors планирует выпускать 1 миллион электромобилей ежегодно, и значительная часть продаж придётся на Китай.

Электрический Cadillac – это вообще нормально?

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