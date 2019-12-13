Будущие модели Cadillac назовут словами, а не индексами
Николай Андреев
Компания Cadillac готовит к производству семейство электромобилей, и они получат названия из слов, а не буквенно-цифровые обозначения, как у нынешних моделей марки. Об этом изданию CNET заявил глава Cadillac Стив Карлайл.
Первым автомобилем Cadillac с полностью электрической силовой установкой станет кроссовер с тремя рядами сидений, прототип которого представили на автосалоне в Детройте в январе 2019 года. Более подробно о серийном электрокроссовере, построенном на совершенно новой архитектуре, расскажут в первом квартале следующего года.
По словам Карлайла, к 2030 году большинство моделей Cadillac будут электрическими. Также он не исключил вероятности того, что к этому времени компания станет выпускать только электромобили. При этом, в отличие от Mercedes-Benz, пока не планируется отказываться от разработки новых двигателей внутреннего сгорания.
Сейчас у Cadillac с обычным именем есть только рамный внедорожник Escalade. Для остальной модельной линейки используются индексы: для седанов — CT4, CT5 и CT6, для кроссоверов — XT4, XT5 и XT6. Новое поколение Cadillac Escalade представят 4 февраля 2020 года на специальном мероприятии в Лос-Анджелесе.