Будущие модели Cadillac назовут словами, а не индексами

Первым автомобилем Cadillac с полностью электриче­ской силовой установкой станет кроссовер с тремя рядами сидений, прототип которого пред­ставили на автосалоне в Детройте в январе 2019 года. Более подробно о серийном электро­кроссовере, построенном на совер­шенно новой архитектуре, расскажут в первом квартале следующего года.

По словам Карлайла, к 2030 году большинство моделей Cadillac будут электри­ческими. Также он не исключил вероят­ности того, что к этому времени компания станет выпускать только электро­мобили. При этом, в отличие от Mercedes-Benz, пока не планиру­ется отказы­ваться от разработки новых двигателей внутреннего сгорания.