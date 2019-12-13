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Будущие модели Cadillac назовут словами, а не индексами

Новости

Николай Андреев

Компания Cadillac готовит к производству семейство электро­мобилей, и они получат названия из слов, а не буквенно-цифровые обозначе­ния, как у нынешних моделей марки. Об этом изданию CNET заявил глава Cadillac Стив Карлайл.

Концепт Cadillac EV
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Концепт Cadillac EV

  • Первым автомобилем Cadillac с полностью электриче­ской силовой установкой станет кроссовер с тремя рядами сидений, прототип которого пред­ставили на автосалоне в Детройте в январе 2019 года. Более подробно о серийном электро­кроссовере, построенном на совер­шенно новой архитектуре, расскажут в первом квартале следующего года.

  • По словам Карлайла, к 2030 году большинство моделей Cadillac будут электри­ческими. Также он не исключил вероят­ности того, что к этому времени компания станет выпускать только электро­мобили. При этом, в отличие от Mercedes-Benz, пока не планиру­ется отказы­ваться от разработки новых двигателей внутреннего сгорания.

Сейчас у Cadillac с обычным именем есть только рамный внедорожник Escalade. Для остальной модельной линейки используются индексы: для седанов — CT4, CT5 и CT6, для кроссоверов — XT4, XT5 и XT6. Новое поколение Cadillac Escalade представят 4 февраля 2020 года на специальном меро­­приятии в Лос-Анджелесе.

Какие названия должны получить электромобили Cadillac?

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