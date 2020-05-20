Москвичка отсудила 6,4 миллиона рублей за Эскалейд с неприятным запахом в салоне

В 2017 году женщина приобрела в лизинг новый Cadillac Escalade стоимостью 5,26 миллиона рублей. Всего через несколько месяцев с наступ­лением холодов она включила печку и почув­ство­вала в салоне резкий запах техниче­ских жидкостей. Он не выветри­вался даже при поездках с открытыми окнами.

В сервисном центре после диагностики не поменяли неисправ­ные детали, а только их помыли. После этого неприятный запах уменьшился, но не пропал. Позже из-за вони у владелицы началась аллергия, а экспертиза опреде­лила в салоне превышение уровня ядовитых веществ в сотни раз.

В иске автосалону женщина потребовала почти 16 миллионов рублей компен­сации за автомобиль, судебные расходы и моральный вред, а также 50 миллионов рублей неустойки за просрочку, так как дилер не вернул деньги после претензии. Процесс растянулся на несколько лет, и суд удовлет­ворил требования москвички лишь частично.