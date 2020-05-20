Москвичка отсудила 6,4 миллиона рублей за Эскалейд с неприятным запахом в салоне
Николай Андреев
Жительница Москвы отсудила у дилерского центра 6,4 миллиона рублей за бракованный Cadillac Escalade. У внедорожника при работе отопителя появлялся неприятный запах в салоне, который так и не смогли устранить. Об этом сообщает «ТАСС».
В 2017 году женщина приобрела в лизинг новый Cadillac Escalade стоимостью 5,26 миллиона рублей. Всего через несколько месяцев с наступлением холодов она включила печку и почувствовала в салоне резкий запах технических жидкостей. Он не выветривался даже при поездках с открытыми окнами.
В сервисном центре после диагностики не поменяли неисправные детали, а только их помыли. После этого неприятный запах уменьшился, но не пропал. Позже из-за вони у владелицы началась аллергия, а экспертиза определила в салоне превышение уровня ядовитых веществ в сотни раз.
В иске автосалону женщина потребовала почти 16 миллионов рублей компенсации за автомобиль, судебные расходы и моральный вред, а также 50 миллионов рублей неустойки за просрочку, так как дилер не вернул деньги после претензии. Процесс растянулся на несколько лет, и суд удовлетворил требования москвички лишь частично.
В итоге женщина должна получить от дилерского центра 5,26 миллиона рублей за неисправный Cadillac Escalade, 800 тысяч рублей штрафа, 200 тысяч рублей неустойки, 70,4 тысячи рублей за судебные расходы, 60 тысяч рублей за оплату госпошлин и 10 тысяч рублей за моральный вред. Решение суда вступило в силу.