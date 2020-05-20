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Москвичка отсудила 6,4 миллиона рублей за Эскалейд с неприятным запахом в салоне

Новости

Николай Андреев

Жительница Москвы отсудила у дилерского центра 6,4 миллиона рублей за бракованный Cadillac Escalade. У вне­дорожника при работе отопителя появлялся неприятный запах в салоне, который так и не смогли устранить. Об этом сообщает «ТАСС».

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  • В 2017 году женщина приобрела в лизинг новый Cadillac Escalade стоимостью 5,26 миллиона рублей. Всего через несколько месяцев с наступ­лением холодов она включила печку и почув­ство­вала в салоне резкий запах техниче­ских жидкостей. Он не выветри­вался даже при поездках с открытыми окнами.

  • В сервисном центре после диагностики не поменяли неисправ­ные детали, а только их помыли. После этого неприятный запах уменьшился, но не пропал. Позже из-за вони у владелицы началась аллергия, а экспертиза опреде­лила в салоне превышение уровня ядовитых веществ в сотни раз.

  • В иске автосалону женщина потребовала почти 16 миллионов рублей компен­сации за автомобиль, судебные расходы и моральный вред, а также 50 миллионов рублей неустойки за просрочку, так как дилер не вернул деньги после претензии. Процесс растянулся на несколько лет, и суд удовлет­ворил требования москвички лишь частично.

  • В итоге женщина должна получить от дилерского центра 5,26 миллиона рублей за неисправный Cadillac Escalade, 800 тысяч рублей штрафа, 200 тысяч рублей неустойки, 70,4 тысячи рублей за судебные расходы, 60 тысяч рублей за оплату госпошлин и 10 тысяч рублей за моральный вред. Решение суда вступило в силу.

Сталкивались с плохим запахом в салоне машин?

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