Бренд Cadillac представил роскошный персональный дрон
Дмитрий Елизаров
В рамках выставки электроники CES компания Cadillac организовала онлайн-презентацию своих футуристических концептов, демонстрирующих идеи будущей мобильности. Помимо роскошного подобия полностью автономного такси марка обнародовала и персональное воздушное транспортное средство под названием Vertical Take-Off and Landing Drone.
Cadillac Personal Autonomous Vehicle отражает представление бренда о роскошном транспорте будущего. Угловатый концепт, выполненный в форме микроавтобуса, оснащён системой автономного управления и полностью лишён традиционных руля и педалей.
Для облегчения входа и выхода прототип снабдили оригинальной системой дверей: огромная панель откидывается в сторону, а боковое остекление поднимается вверх. Интерьер прототипа получил кольцевой диван, обшитый кожей, и интегрированные в мебель сенсорные экраны. Ещё один изогнутый монитор расположен в передней части салона. Обещаны множество онлайн-сервисов и интерактивных возможностей по обмену контентом. Кроме того, бортовая электроника способна фиксировать биометрические данные пассажиров, чтобы подстраивать под них микроклимат в салоне.
Никаких технических характеристик Personal Autonomous Vehicle не обнародовано, в отличие от придуманного в Cadillac дрона. Он, согласно проекту, оснащается четырьмя винтами и способен разгоняться в полёте до
90 км/ч.Это персональное транспортное средство для перемещений на короткие расстояния в мегаполисе.
Человек в капсуле дрона располагается вертикально, сидя на оригинальном кресле (хотя в Cadillac уже намекнули на вариант разработки двухместной версии дрона). Передняя панель капсулы — полностью прозрачная для улучшения обзорности, при этом, как и в случае с Personal Autonomous Vehicle, никаких видимых органов управления у капсулы нет.
Серийные перспективы представленных прототипов не озвучены.
В октябре издание Consumer Reports, исследуя возможности серийных систем автономного управления, назвало самой продвинутой и функциональной технологию SuperCruise от Cadillac. Аналогичная система компании Tesla заняла лишь второе место.