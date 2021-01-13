Бренд Cadillac представил роскошный персональный дрон

Cadillac Personal Autonomous Vehicle отражает представ­ление бренда о роскошном транспорте будущего. Угловатый концепт, выпол­ненный в форме микро­автобуса, оснащён системой авто­номного управления и полностью лишён традици­онных руля и педалей.

Для облегчения входа и выхода прототип снабдили оригиналь­ной системой дверей: огромная панель откиды­вается в сторону, а боковое остекление поднимается вверх. Интерьер прототипа получил кольцевой диван, обшитый кожей, и интегри­рованные в мебель сенсорные экраны. Ещё один изогнутый монитор расположен в передней части салона. Обещаны множество онлайн-сервисов и интер­активных возмож­ностей по обмену контентом. Кроме того, бортовая электроника способна фиксировать биометри­ческие данные пассажиров, чтобы под­страивать под них микроклимат в салоне.

Никаких технических характеристик Personal Autonomous Vehicle не обнародо­вано, в отличие от придуманного в Cadillac дрона. Он, согласно проекту, оснащается четырьмя винтами и способен разгоняться в полёте до 90 км/ч. Это персональ­ное транспортное средство для пере­мещений на короткие расстояния в мегаполисе.

Человек в капсуле дрона располагается вертикально, сидя на оригиналь­ном кресле (хотя в Cadillac уже намекнули на вариант разработки двух­местной версии дрона). Передняя панель капсулы — полностью прозрачная для улучшения обзор­ности, при этом, как и в случае с Personal Autonomous Vehicle, никаких видимых органов управления у капсулы нет.

Серийные перспективы представленных прототипов не озвучены.