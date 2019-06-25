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Флагман Cadillac в России: новый «автомат» и увеличение цен

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Николай Андреев

  • Российские дилеры Cadillac начали принимать заказы на рестайлинговый седан CT6 — конкурента BMW 7 серии и Audi A8. Он предлагается только с атмосферным бензиновым мотором 3.6 V6, который выдаёт 335 лошадиных сил. Однако после обновления восьмиступенчатый «автомат» уступил место десятиступенчатому. Полноприводная трансмиссия осталась без изменений.

  • Cadillac CT6 предлагается в России в двух комплектациях. Базовая сменила название с Luxury на Sport и подорожала на 560 000 ₽ (от 4 850 000 ₽). В оснащение входят светодиодная оптика, система кругового обзора, салонное зеркало со встроенным дисплеем для камеры заднего вида, кожаный салон с вентиляцией передних сидений, функция ночного видения с распознаванием пешеходов и мультимедийка с 10,2-дюймовым дисплеем.

  • Топовый вариант Platinum теперь стоит на 200 000 ₽ больше, чем раньше (от 5 690 000 ₽). Он дополнительно оборудован аудиосистемой Bose Panaray с 34 динамиками и системой активного шумоподавления, двумя 10,2-дюймовыми экранами для пассажиров второго ряда, четырёхзонным климат-контролем и вентиляцией всех сидений.

  • При обновлении Cadillac CT6 получил новые светодиодные фары, изменённые бамперы и шайбу-джойстик для управления доработанной мультимедийной системой.

BMW 7 серии с двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 249 л.с. и задним приводом стоит от 5 480 000 ₽, а полноприводный седан Audi A8 c 340-сильным V6 – от 6 245 000 ₽.

Сможет CT6 на равных бороться с BMW 7 серии и Audi A8?

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