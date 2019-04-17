Cadillac раскрыл все подробности про седан CT5
Николай Андреев
Компания Cadillac впервые показала новый седан CT5 месяц назад, ограничившись публикацией нескольких фотографий. Теперь новинка рассекречена полностью: накануне открытия автосалона в Нью-Йорке состоялась официальная презентация четырёхдверки, которая пришла на смену сразу трём моделям – ATS, CTS и XTS.
В основе Cadillac CT5 – доработанная заднеприводная архитектура Alpha. Длина составляет 4924 миллиметра, ширина – 1883 мм, высота – 1452 мм, колёсная база – 2947 мм. Все показатели близки к главным немецким конкурентам – Audi A6, BMW пятой серии и Mercedes-Benz E-класса.
Седану полагаются два двигателя с системой start/stop: «турбочетвёрка» 2.0 (240 л.с., 350 Н·м) и трёхлитровый турбированный V6 (340 л.с., 400 Н·м). По новой системе классификации они обозначаются как 350Т и 400Т соответственно. Оба мотора сочетаются с десятиступенчатым «автоматом». Привод – задний или опциональный полный.
Под короткой крышкой багажника располагается отсек на 337 литров – у немецких конкурентов он как минимум в полтора раза больше. Зато в Cadillac обещают, что у CT5 очень просторный салон. Он доступен в трёх комплектациях – Luxury, Premium Luxury и Sport, а для двух последних можно заказать пакет Platinum. В базе – мультимедийка с десятидюймовым экраном, кожаные передние сиденья с функцией массажа, салонное зеркало, на которое выводится изображение с камеры заднего вида, и ионизатор воздуха.
Адаптивный круиз-контроль, парковочные ассистенты, проекционный дисплей, мониторинг разметки появляются в более дорогих исполнениях. Автоматическое торможение есть по умолчанию, но шоссейный автопилот Super Cruise является опцией для всех версий.
На американском рынке продажи седанов Cadillac CT5 начнутся осенью 2019 года. Компания обещает назвать цены на новинку одновременно со стартом производства на заводе Lansing Grand River в штате Мичиган.