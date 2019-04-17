Cadillac раскрыл все подробности про седан CT5

Седану полагаются два двигателя с системой start/stop: «турбочетвёрка» 2.0 (240 л.с., 350 Н·м) и трёхлитровый турбированный V6 (340 л.с., 400 Н·м). По новой системе классификации они обозначаются как 350Т и 400Т соответственно. Оба мотора сочетаются с десятиступенчатым «автоматом». Привод – задний или опциональный полный.

Под короткой крышкой багажника располагается отсек на 337 литров – у немецких конкурентов он как минимум в полтора раза больше. Зато в Cadillac обещают, что у CT5 очень просторный салон. Он доступен в трёх комплектациях – Luxury, Premium Luxury и Sport, а для двух последних можно заказать пакет Platinum. В базе – мультимедийка с десятидюймовым экраном, кожаные передние сиденья с функцией массажа, салонное зеркало, на которое выводится изображение с камеры заднего вида, и ионизатор воздуха.