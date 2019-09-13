Конкурент BMW 3 серии от Cadillac раскрыл все детали

Базовым для CT4 стал двухлитровый четырёх­цилиндровый турбо­мотор мощностью 241 л.с. (350 Н·м), который сочетается с восьми­ступенчатым «автоматом». Также для модели доступна 2,7-литровая «турбочетвёрка» на 313 л.с. и 472 Н·м – она же ставится на CT4-V в форсиро­ванном до 329 л.с. и 515 Н·м варианте. Старший двигатель предлага­ется только с десяти­ступенчатым «автоматом». Все моторы оснащены системой отключения половины цилиндров при низких нагрузках. По умолчанию CT4 задне­приводный, а в виде опции доступен полный привод с муфтой подключения передней оси.

У седана четыре исполнения: Luxury, Premium Luxury, Sport и CT4-V. Два последних отличаются не только оснащением, но и обликом: сетчатой решёткой радиатора, спойлером на крышке багажника, чёрной отделкой деталей вместо хрома и передними тормозами Brembo с четырёх­поршневыми суппортами и увеличенными с 300 до 321 милли­метра дисками. Диаметр колёс – 17 или 18 дюймов. Объём багажника – 303 литра.