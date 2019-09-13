Конкурент BMW 3 серии от Cadillac раскрыл все детали
Николай Андреев
Седан Cadillac CT4 дебютировал весной, сразу в самой мощной
Базовым для CT4 стал двухлитровый четырёхцилиндровый турбомотор мощностью 241 л.с. (350 Н·м), который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». Также для модели доступна 2,7-литровая «турбочетвёрка» на 313 л.с. и 472 Н·м – она же ставится на CT4-V в форсированном до 329 л.с. и 515 Н·м варианте. Старший двигатель предлагается только с десятиступенчатым «автоматом». Все моторы оснащены системой отключения половины цилиндров при низких нагрузках. По умолчанию CT4 заднеприводный, а в виде опции доступен полный привод с муфтой подключения передней оси.
У седана четыре исполнения: Luxury, Premium Luxury, Sport и
CT4-V.Два последних отличаются не только оснащением, но и обликом: сетчатой решёткой радиатора, спойлером на крышке багажника, чёрной отделкой деталей вместо хрома и передними тормозами Brembo с четырёхпоршневыми суппортами и увеличенными с 300 до 321 миллиметра дисками. Диаметр колёс – 17 или 18 дюймов. Объём багажника – 303 литра.
В оснащение Cadillac CT4 входят светодиодная оптика, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с активным шумоподавлением, проекционный дисплей, мультимедийка с восьмидюймовым экраном и автопилот Super Cruise, который ориентируется с помощью радаров, камер и точных карт 200 тысяч миль (322 тысяч километров) дорог в США и Канаде.
В США Cadillac CT4 поступит в продажу до конца 2019 года, но стоимость новинки пока не объявлена, как и дата появления модели в России.