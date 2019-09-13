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Конкурент BMW 3 серии от Cadillac раскрыл все детали

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Николай Андреев

Седан Cadillac CT4 дебютировал весной, сразу в самой мощной V-модификации. А перед стартом продаж компания рассекре­тила стандартные версии модели, которая будет соперничать с Audi A4, BMW 3 серии и Mercedes-Benz С-класса.

Cadillac CT4
Cadillac CT4
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Cadillac CT4

  • Базовым для CT4 стал двухлитровый четырёх­цилиндровый турбо­мотор мощностью 241 л.с. (350 Н·м), который сочетается с восьми­ступенчатым «автоматом». Также для модели доступна 2,7-литровая «турбочетвёрка» на 313 л.с. и 472 Н·м – она же ставится на CT4-V в форсиро­ванном до 329 л.с. и 515 Н·м варианте. Старший двигатель предлага­ется только с десяти­ступенчатым «автоматом». Все моторы оснащены системой отключения половины цилиндров при низких нагрузках. По умолчанию CT4 задне­приводный, а в виде опции доступен полный привод с муфтой подключения передней оси.

  • У седана четыре исполнения: Luxury, Premium Luxury, Sport и CT4-V. Два последних отличаются не только оснащением, но и обликом: сетчатой решёткой радиатора, спойлером на крышке багажника, чёрной отделкой деталей вместо хрома и передними тормозами Brembo с четырёх­поршневыми суппортами и увеличенными с 300 до 321 милли­метра дисками. Диаметр колёс – 17 или 18 дюймов. Объём багажника – 303 литра.

  • В оснащение Cadillac CT4 входят свето­диодная оптика, адаптивный круиз-контроль, двухзонный климат-контроль, аудиосистема с активным шумо­подавлением, проекционный дисплей, мульти­медийка с восьми­дюймовым экраном и автопилот Super Cruise, который ориенти­руется с помощью радаров, камер и точных карт 200 тысяч миль (322 тысяч кило­метров) дорог в США и Канаде.

В США Cadillac CT4 поступит в продажу до конца 2019 года, но стоимость новинки пока не объявлена, как и дата появления модели в России.

Сможет ли Cadillac CT4 составить конкуренцию Audi, BMW и Mercedes-Benz?

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