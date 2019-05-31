Cadillac представил конкурента BMW 3 серии. И он сразу оказался «заряженным»

Внешность и интерьер Cadillac CT4 практически полностью повторяют старший CT5. Оба седана построены на платформе Alpha, которая лежит в основе ещё и Chevrolet Camaro. Размер колёсной базы у новинки не отличается от ATS – 2775 миллиметров. При этом CT4 на 113 мм (4756 мм) длиннее, но ширина (1815 мм) и высота (1423 мм) изменились незначительно.