Cadillac представил конкурента BMW 3 серии. И он сразу оказался «заряженным»
Николай Андреев
Компания Cadillac представила среднеразмерный седан CT4, который заменил модель ATS. Главные конкуренты новинки – Audi A4, BMW 3 серии и Mercedes-Benz С-класса. Причём автопроизводитель сразу показал «заряженный» V-вариант седана.
Внешность и интерьер Cadillac CT4 практически полностью повторяют старший CT5. Оба седана построены на платформе Alpha, которая лежит в основе ещё и Chevrolet Camaro. Размер колёсной базы у новинки не отличается от ATS – 2775 миллиметров. При этом CT4 на 113 мм (4756 мм) длиннее, но ширина (1815 мм) и высота (1423 мм) изменились незначительно.
Версия CT4-V оснащается «турбочетвёркой» 2.7 мощностью 324 л.с. (500 Н·м). Двигатель сочетается с десятиступенчатым «автоматом». «Горячий» седан может быть либо задне-, либо полноприводным. Предшественник – Cadillac ATS-V оснащался турбированным 3.6 V6 мощностью 470 л.с. (603 Н·м).
В оснащение CT4-V входят дифференциал повышенного трения, адаптивная подвеска Magnetic Ride Control 4.0 (но только для заднеприводных автомобилей), четырёхпоршневые тормоза Brembo спереди и 18-дюймовые колёса.
Cadillac также показал V-версию седана CT5. Она получила трёхлитровый битурбо V6 мощностью 360 л.с. (542 Н·м) и десятиступенчатый «автомат». Он пришёл на смену CTS-V, который комплектовался 649-сильным компрессорным 6.2 V8.
Привод у CT5-V также может быть задним или полным. Сзади установлен дифференциал с электронным управлением, а адаптивная подвеска доступна с любым типом трансмиссии. В базе 19-дюймовые колёса и четырёхпоршневые тормоза Brembo с фиксированными скобами на всех осях.
Динамические характеристики седанов CT4-V и CT5-V компания не приводит, обещая раскрыть их ближе к старту продаж, намеченному на начало 2020 года. Обычные Cadillac CT4 и CT5 появятся у американских дилеров осенью 2019-го.