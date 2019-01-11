General Motors превратит Cadillac в конкурента Tesla

Решение превратить «Кадиллак» в ведущий электрический бренд концерна связано с успехами марки в Китае. В 2018 году продажи Cadillac на китайском рынке выросли на 17,2 процента и впервые превысили 200 тысяч экземпляров.

Исполнительный директор концерна Мэри Барра объявила, что к 2026 году General Motors планирует выпускать 1 миллион электромобилей ежегодно, и значительная часть продаж придётся именно на Китай.