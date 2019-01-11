General Motors превратит Cadillac в конкурента Tesla
Концерн General Motors планирует объявить инвесторам о планах выпустить под маркой Cadillac премиальный электромобиль, который должен стать достойным конкурентом «Тесле». Об этом сообщает Reuters. Предполагается, что он станет первой моделью, построенной на новой платформе BEV3.
Пока неизвестно, какой тип кузова получит новинка и где она будет производится, но её представят до 2021 года. Позже на платформе BEV3 выпустят как минимум девять электромобилей разных классов – начиная с компактных городских машин и заканчивая семиместными кроссоверами и коммерческими фургонами.
Решение превратить «Кадиллак» в ведущий электрический бренд концерна связано с успехами марки в Китае. В 2018 году продажи Cadillac на китайском рынке выросли на 17,2 процента и впервые превысили 200 тысяч экземпляров.
Исполнительный директор концерна Мэри Барра объявила, что к 2026 году General Motors планирует выпускать 1 миллион электромобилей ежегодно, и значительная часть продаж придётся именно на Китай.
Прежде в линейке Cadillac не было полностью электрических моделей, но были гибриды, включая подряжаемое купе ELR и седан CT6 Plug-In Hybrid. Первая из этих двух моделей не пользовалась популярностью и была снята с производства в 2016 году – всего через три года после премьеры. Гибридный CT6 в 2019 году также отправят в отставку.