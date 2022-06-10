Cadillac представил гиперкар для Ле-Мана — первый за 20 лет
Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac представила прототип под названием Project GTP (Grand Touring Prototype). Название отсылает к одному из классов американской гоночной серии IMSA, в которой болид дебютирует. Однако компания официально подтвердила, что вернётся и на европейские трассы. В последний раз автомобили Cadillac участвовали в культовых «24 часах Ле-Мана» в начале 2000-х.
- Прототип разработан Cadillac совместно с компанией Dallara, которая специализируется на гоночных шасси. Специально для болида создали совершенно новый V8 объёмом 5,5 литра. Работать он будет с электрической «надстройкой», спецификации которой для класса LMDh определяются гоночным регламентом. Другие технические детали пока не раскрываются.
- На данном этапе компания уделяет основное внимание дизайну Project GTP. Утверждается, что он выполнен в полном соответствии со стилистическими принципами марки, и болид однозначно опознаётся как Cadillac. Способствуют этому, например, характерная форма передней части и вертикальная оптика, визуально отсылающая к аналогичным компонентам серийных моделей.
- Прототипу ещё предстоят трековые испытания. Гоночный дебют Cadillac Project GTP намечен на январь 2023 года — он пройдёт в рамках суточных заездов в Дайтоне. Однако в следующем же году компания примет участие и в европейском чемпионате по гонкам на выносливость, самой известной частью которого являются «24 часа Ле-Мана».
- Помимо официального подтверждения этих намерений Cadillac разместила на борту прототипа своего рода «пасхалку»: под бортовым номером 9 имеется надпись на французском Le Monstre.
Ранее собственную разработку для участия в этих же гонках частично рассекретила компания BMW. Её болид также выполнен полностью в фирменном стиле и дебютирует в той же гонке, что и новинка от Cadillac. Помимо этих двух компаний свои машины для суточных заездов готовят, к примеру, Porsche, Ferrari и Peugeot.