Cadillac представил гиперкар для Ле-Мана — первый за 20 лет

Прототипу ещё предстоят трековые испытания. Гоночный дебют Cadillac Project GTP намечен на январь 2023 года — он пройдёт в рамках суточных заездов в Дайтоне. Однако в следующем же году компания примет участие и в европейском чемпионате по гонкам на выносливость, самой известной частью которого являются «24 часа Ле-Мана».

Помимо официального подтверждения этих намерений Cadillac разместила на борту прототипа своего рода «пасхалку»: под бортовым номером 9 имеется надпись на французском Le Monstre.

Ранее собственную разработку для участия в этих же гонках частично рассекретила компания BMW. Её болид также выполнен полностью в фирменном стиле и дебютирует в той же гонке, что и новинка от Cadillac. Помимо этих двух компаний свои машины для суточных заездов готовят, к примеру, Porsche, Ferrari и Peugeot.