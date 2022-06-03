Cadillac покажет гоночный гибрид 9 июня

Технические характеристики прототипа пока не называются, но вероятнее всего он окажется гибридом, как этого требует регламент топовых классов современных гонок на выносливость.

На первый старт трековый Cadillac выйдет в январе 2023 года в рамках суточной гонки в Дайтоне. Ранее о намерении участвовать в этой же гонке заявили, к примеру, Porsche и BMW: баварский концерн покажет свой прототип чуть раньше, чем Cadillac — уже 6 июня. А в 2024 году к этому же классу намеревается присоединиться Lamborghini.