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Cadillac покажет гоночный гибрид 9 июня

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Дмитрий Елизаров

Компания Cadillac опубликовала ещё один тизер своего гоночного болида, который сейчас известен под названием Project GTP, и назвала дату его полноценной премьеры — она назначена на 9 июня. Гоночный дебют трекового Cadillac состоится в январе, и ему придётся соревноваться с разработками других премиум-брендов.

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  • В целом, насколько можно судить по нынешним тизерам, Cadillac GTP совмещает внешность, традиционную для таких болидов, со стилистическими решениями от серийных моделей. У суперкара, к примеру, имеются характерные фары. В то же время прототип оснащён массивным антикрылом, продольным «плавником» и необычными «закрылками» в районе колёсных арок.
  • Ранее визуальное сходство болида с серийными моделями, как пишет Motor1, подтвердил ведущий дизайнер экстерьеров Cadillac Крис Микалаускас. По его словам, Project GTR окажется мгновенно узнаваем именно как Cadillac.
  • Технические характеристики прототипа пока не называются, но вероятнее всего он окажется гибридом, как этого требует регламент топовых классов современных гонок на выносливость.

На первый старт трековый Cadillac выйдет в январе 2023 года в рамках суточной гонки в Дайтоне. Ранее о намерении участвовать в этой же гонке заявили, к примеру, Porsche и BMW: баварский концерн покажет свой прототип чуть раньше, чем Cadillac — уже 6 июня. А в 2024 году к этому же классу намеревается присоединиться Lamborghini.

Любопытно будет взглянуть на битву Cadillac, BMW и Porsche?

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