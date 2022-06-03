Cadillac покажет гоночный гибрид 9 июня

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Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac опубликовала ещё один тизер своего гоночного болида, который сейчас известен под названием Project GTP, и назвала дату его полноценной премьеры — она назначена на 9 июня. Гоночный дебют трекового Cadillac состоится в январе, и ему придётся соревноваться с разработками других премиум-брендов.
На первый старт трековый Cadillac выйдет в январе 2023 года в рамках суточной гонки в Дайтоне. Ранее о намерении участвовать в этой же гонке заявили, к примеру, Porsche и BMW: баварский концерн покажет свой прототип чуть раньше, чем Cadillac — уже 6 июня. А в 2024 году к этому же классу намеревается присоединиться Lamborghini.