Cadillac показал детали интерьера электрического флагмана за 200 тысяч долларов

Производитель обещает, что на электрокаре будут реализованы «новые стандарты исключительного мастерства», а также «ультрасовременный дизайн».

Никаких технических характеристик официально пока не названо. Ожидается, что в основу седана ляжет платформа GM Ultium, а проезжать без подзарядки он сможет до 650 километров. Ранее сообщалось также, что Cadillac Celestiq будут оснащать панорамной крышей, прозрачность которой можно будет регулировать по секторам.