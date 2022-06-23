Cadillac показал детали интерьера электрического флагмана за 200 тысяч долларов

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Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac опубликовала новые тизеры с электрическим флагманом Celestiq. На этот раз они демонстрируют некоторые детали оформления интерьера роскошного седана, который, как ожидается, будет стоить около 200 тысяч долларов. Прототип Cadillac Celestiq дебютирует в течение июля нынешнего года,
Никаких технических характеристик официально пока не названо. Ожидается, что в основу седана ляжет платформа GM Ultium, а проезжать без подзарядки он сможет до 650 километров. Ранее сообщалось также, что Cadillac Celestiq будут оснащать панорамной крышей, прозрачность которой можно будет регулировать по секторам.