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Cadillac показал детали интерьера электрического флагмана за 200 тысяч долларов

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Дмитрий Елизаров

Компания Cadillac опубликовала новые тизеры с электрическим флагманом Celestiq. На этот раз они демонстрируют некоторые детали оформления интерьера роскошного седана, который, как ожидается, будет стоить около 200 тысяч долларов. Прототип Cadillac Celestiq дебютирует в течение июля нынешнего года,

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  • Судя по тизерам, салон Cadillac Celestiq будет отделываться кожей разных типов: на фото изображено сочетание обычной и перфорированной кожи со вставками ярко-красного и синего цветов. Кроме того, можно увидеть металлические акценты.
  • Одна из фотографий демонстрирует, судя по всему, центральную консоль между задними креслами. Вероятнее всего, на ней запечатлён дисплей управления дополнительными функциями, который сочетается с «шайбой» контроллера. Ещё одно фото показывает вынесенные на дверную панель клавиши регулировки кресел.
  • Производитель обещает, что на электрокаре будут реализованы «новые стандарты исключительного мастерства», а также «ультрасовременный дизайн».

Никаких технических характеристик официально пока не названо. Ожидается, что в основу седана ляжет платформа GM Ultium, а проезжать без подзарядки он сможет до 650 километров. Ранее сообщалось также, что Cadillac Celestiq будут оснащать панорамной крышей, прозрачность которой можно будет регулировать по секторам.

Красная кожа с синими вставками — как вам сочетание?

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