Cadillac решил участвовать в Формуле-1

Американская компания Cadillac рассчитывает подать в FIA заявку на регистрацию новой команды Формулы-1: создать её планируется вместе с Andretti Global. Как пишет Motorsport, появиться на стартовой решётке новая команда может уже в 2025 году, а в её состав войдёт как минимум один американский пилот.