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Cadillac решил участвовать в Формуле-1
Новости

Дмитрий Елизаров

Американская компания Cadillac рассчитывает подать в FIA заявку на регистрацию новой команды Формулы-1: создать её планируется вместе с Andretti Global. Как пишет Motorsport, появиться на стартовой решётке новая команда может уже в 2025 году, а в её состав войдёт как минимум один американский пилот.

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  • Альянс спортивного конгломерата Andretti и концерна General Motors уже начал готовить заявку к подаче: по словам главы Andretti Global Майкла Андретти, партнёры будут следовать всем предписаниям и процедурам FIA.
  • Ожидается, что в случае одобрения заявки как минимум на первых порах команда Andretti Cadillac будет использовать двигатель сторонней фирмы. Однако в руководстве автопроизводителя не исключают возможности разработки собственного силового агрегата.
  • Базироваться новая команда будет в США, а в Великобритании создадут отдельный центр технической поддержки.
  • По данным F1News в руководстве Формулы-1 отреагировали на намерения Andretti и Cadillac без особого энтузиазма, заявив, что заявка на формирование новой команды должна получить одобрение не только FIA, но и руководства самой гоночной серии.

Компания Cadillac ранее объявила о намерении принять участие в мировом чемпионате по гонкам на выносливость и уже готовит собственный болид. А в Формулу-1 может вернуться концерн Ford — но только в качестве партнёра существующей команды Red Bull Racing.

Будете рады новой команде в F1?

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