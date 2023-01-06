Cadillac решил участвовать в Формуле-1

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Дмитрий Елизаров
Американская компания Cadillac рассчитывает подать в FIA заявку на регистрацию новой команды Формулы-1: создать её планируется вместе с Andretti Global. Как пишет Motorsport, появиться на стартовой решётке новая команда может уже в 2025 году, а в её состав войдёт как минимум один американский пилот.
Компания Cadillac ранее объявила о намерении принять участие в мировом чемпионате по гонкам на выносливость и уже готовит собственный болид. А в Формулу-1 может вернуться концерн Ford — но только в качестве партнёра существующей команды Red Bull Racing.