Cadillac остановил продажи электрокроссовера Lyriq из-за сбоя в медиасистеме

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Компания Cadillac приостановила продажи своего первого электровседорожника Lyriq и опубликовала сообщение к уже купившим электрокар с просьбой посетить дилерские центры. В медиасистеме новейшего кроссовера обнаружен сбой, который может привести к исчезновению информации и управляющих кнопок с центрального дисплея.
Летом сообщалось, что обладателям Lyriq производитель может запретить рассказывать кому-то о неполадках и поломках электрокара. Однако для этого требуется согласие покупателя, взамен на которое он получает солидную скидку на покупку.