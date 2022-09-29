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Cadillac остановил продажи электрокроссовера Lyriq из-за сбоя в медиасистеме
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Компания Cadillac приостановила продажи своего первого электровседорожника Lyriq и опубликовала сообщение к уже купившим электрокар с просьбой посетить дилерские центры. В медиасистеме новейшего кроссовера обнаружен сбой, который может привести к исчезновению информации и управляющих кнопок с центрального дисплея.

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  • После внутреннего расследования возможности сбоя, обнаруженной ещё в начале августа, инженеры Cadillac выяснили, при каких условиях возникает неполадка. Периодически на выключенном кроссовере медиасистема штатно уходит в цикл перезагрузки. Однако если в это время открыть дверь и прервать цикл, экран системы останется пустым. При этом многие функции электрокара управляются именно с дисплея.
  • По данным компании повторное выключение и включение электромобиля решает проблему, но лишь временно — неполадка может возникнуть снова. Поэтому владельцев Lyriq просят посетить дилерские сервисные станции для обновления программного обеспечения и исключения повторения ошибки.
  • Приём заказов на Cadillac Lyriq стартовал ещё осенью прошлого года, однако на данный момент владельцам передано лишь 186 экземпляров электровседорожника.

Летом сообщалось, что обладателям Lyriq производитель может запретить рассказывать кому-то о неполадках и поломках электрокара. Однако для этого требуется согласие покупателя, взамен на которое он получает солидную скидку на покупку.

Сталкивались со сбоями в медиасистеме?

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