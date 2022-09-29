Cadillac остановил продажи электрокроссовера Lyriq из-за сбоя в медиасистеме

После внутреннего расследования возможности сбоя, обнаруженной ещё в начале августа, инженеры Cadillac выяснили, при каких условиях возникает неполадка. Периодически на выключенном кроссовере медиасистема штатно уходит в цикл перезагрузки. Однако если в это время открыть дверь и прервать цикл, экран системы останется пустым. При этом многие функции электрокара управляются именно с дисплея.