Cadillac показал супергибрид для гонок на выносливость 2023 года

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BMW готовит гибридный прототип, с которым может вернуться в Ле-Ман
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Компания Cadillac опубликовала первые официальные изображения прототипа, который разрабатывается для гонок на выносливость сезона 2023 года. Болид, именуемый на данный момент Project GTP (Grand Touring Prototype), станет для компании способом вернуться на трассу Сарте через двадцать лет отсутствия. В последний раз Cadillac принимал участие в культовых «24 часах Ле-Мана» в начале 2000-х.
Ранее сообщалось, что собственные болиды для участия в культовой гонке по новому регламенту готовят сразу несколько мировых автопроизводителей, включая Porsche и Ferrari. Для последней сезон 2023 года тоже станет возвращением после очень долгого отсутствия.