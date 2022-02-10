Cadillac показал супергибрид для гонок на выносливость 2023 года

Компания Cadillac опубликовала первые официальные изображения прототипа, который разрабатывается для гонок на выносливость сезона 2023 года. Болид, именуемый на данный момент Project GTP (Grand Touring Prototype), станет для компании способом вернуться на трассу Сарте через двадцать лет отсутствия. В последний раз Cadillac принимал участие в культовых «24 часах Ле-Мана» в начале 2000-х.