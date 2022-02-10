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Cadillac показал супергибрид для гонок на выносливость 2023 года

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Дмитрий Елизаров

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Компания Cadillac опубликовала первые официальные изображения прототипа, который разрабатывается для гонок на выносливость сезона 2023 года. Болид, именуемый на данный момент Project GTP (Grand Touring Prototype), станет для компании способом вернуться на трассу Сарте через двадцать лет отсутствия. В последний раз Cadillac принимал участие в культовых «24 часах Ле-Мана» в начале 2000-х.

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  • Судя по опубликованным тизерам, прототип Cadillac окажется легко узнаваемым благодаря фирменным дизайнерским деталям в его внешности. Об этом заявил и один из ведущих дизайнеров марки Крис Микалаускас: по его словам, в экстерьере GTP будут во множестве применены элементы ДНК бренда, в том числе и использующиеся сейчас на гражданских спорткарах линейки V.
  • Технические характеристики прототипа также пока не раскрываются. Известно, что разрабатывается он подразделением Cadillac Racing and Design на шасси компании Dallara  одного из четырёх поставщиков чемпионата по гонкам на выносливость. При этом силовую установку на нём применят гибридную, а в основе её окажется ДВС, разработанный американцами.
  • На старт «24 часов Ле-Мана» Cadillac GTP выйдет в 2023 году. Однако дебютными заездами для нового прототипа станут гонки на другом континенте: в январе того же года Cadillac планирует принять участие в суточной гонке в Дайтоне.

Ранее сообщалось, что собственные болиды для участия в культовой гонке по новому регламенту готовят сразу несколько мировых автопроизводителей, включая Porsche и Ferrari. Для последней сезон 2023 года тоже станет возвращением после очень долгого отсутствия.

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