Cadillac Escalade с переворотом и без регистрации: о чём не рассказывает продавец

Команда Авто.ру
Большой и брутальный Cadillac Escalade — квинтэссенция американских взглядов на автомобильную роскошь. Они близки и некоторым россиянам, поэтому в нашей стране есть не очень большая, но преданная группа поклонников внедорожного «Кэдди». Аргументов у них хватает — автомобиль выглядит солидно, не слишком часто ломается и не так банален, как большой BMW или Mercedes-Benz, наконец. Одно плохо: на российском рынке он быстро дешевеет. А если в прошлом машины были проблемы, цена падает ещё заметнее. И такой Cadillac становится героем нашей рубрики «Не бит, не крашен».
Встречайте — Escalade IV поколения, выпущенный в 2017 году. Тут всё, как и положено «настоящему американцу»: радикальный чёрный цвет, блестящий хромом огромный гриль радиаторной решётки и хромированные колёса, тоже немаленькие. Салон — с отделкой бежевой кожей и «командирскими» креслами на втором ряду. А всего автомобиль может отвезти с комфортом семь человек.
На фотографиях Cadillac выглядит бодрячком, что неудивительно. Ведь по заверениям продавца, ездить на нём начали только в 2019 году, потому и пробег составил лишь 50 тысяч км. И, скорее всего, все они пришлись на хорошие дороги — несмотря на звание внедорожника, редкий Escalade съезжает с асфальта.
Да, нынешний владелец не скрывает, что у машины «есть крашеные детали». Но и просит за неё 3 950 000 рублей — среди Кадиллаков такого возраста это самая низкая цена. Новый Escalade, кстати, стоит почти в два раза дороже даже в базовой комплектации. А тут Platinum…
Комментарий продавца
CADILLAC ESCALADE
PLATINUM
В 2019 году куплен был в салоне новым (выпуск 2017)
Пробег: 50400 (родной)
ПТС оригинал, 3 хозяина (я третий)
Есть крашенные детали
Цена: 3 950 000 руб
Осмотр: Москва ЗАО
В чём подвох? В прошлом автомобиля, которое можно узнать через сервис ПроАвто. Нестыковки видны даже в бесплатной версии отчёта. Согласно ему, эксплуатировать Escalade начали всё-таки раньше — в марте 2018 года. А к заявленному продавцом 2019 году Cadillac даже успел перейти от первого владельца ко второму. И оба они были юридическими лицами.
У второго владельца внедорожник проработал всего год и был продан третьему — теперь уже физическому лицу. Оба объявления сохранились на Авто.ру. Согласно им, к концу 2019 года на одометре автомобиля было уже 35 тысяч км. И ещё тогда роскошный Escalade продавали за цену дороже 4 миллионов рублей.
В общем, про количество собственников продавец был точен — официально их действительно трое. Вот только последний снял машину с учёта больше года назад! Почему же так произошло?
Дело в том, что вскоре после второй продажи Escalade... перевернулся! В ДТП, по данным ГИБДД, пострадали все наружные панели кузова, от переднего бампера до крыши и задних крыльев. Внедорожнику сильно досталось. К страховщикам владелец не обращался, и расчёта по стоимости ремонта в истории этого автомобиля нет. Но масштабы повреждений можно оценить по фотографиям из объявления о продаже битого автомобиля.
У машины сильно помята крыша, выбиты стёкла, сработали подушки безопасности в салоне. Также разбиты фары (а они у Кадиллака недешёвые), покорёжен капот и сломана подвеска — да так, что Escalade припал на один бок. Однако продавец утверждал, что технически автомобиль «почти исправен». А главное — сбросил цену уже до 1 600 000 рублей.
Комментарий продавца
После дтп, перевернулся, технически идеален, требует замены левого рычага и будет на ходу.
Заводится без проблем
Комплектация PLATINUM рестайлинг.
Куплен в 2018г Новым.
До этого в идеальном состоянии, 300 км назад пройдено т.о у дилера, машина на гарантии до 21 года
Варианты обмена рассмотрю
И желающие купить побитую американскую роскошь за недорого нашлись, и спустя ещё 10 месяцев Cadillac снова появился на Авто.ру, уже целый, с восстановленным салоном. И цифрой 2 в графе «владельцы».
Не было в описании и хотя бы намёков на аварию в прошлом машины. Наоборот, продавец написал, что предлагает личный автомобиль в состоянии нового. По очень привлекательной цене в 3 350 000 рублей.
Комментарий продавца
Продаю личный в новом состояние максимальная комплектация резина зима лето все вопросы по тел СРОЧНО
Что было дальше, с уверенностью сказать сложно. То ли продать Escalade не получилось, и нынешнее объявление — просто новая попытка. Или, наоборот, дешёвый Cadillac тогда забрали, несмотря на его тёмное прошлое, а теперь перепродают, добавив к цене 600 тысяч. Как бы там ни было, за 2021 год внедорожник успел проехать около 15 тыс. км — хотя регистрации, напомним, у него всё нет. Кажется, владельцы больших, а главное, мощных автомобилей не любят платить высокий транспортный налог.
Может, потому и дешевеют роскошные американские внедорожники так быстро? Ведь мало купить Escalade, надо его и содержать. А приобретая подержанный экземпляр, выбирать его необходимо очень внимательно. К счастью, на Авто.ру есть и машины из трейд-ин, и с одним владельцем, и без серьёзных ДТП в истории. Найти такой Cadillac несложно — нужно лишь не пренебрегать проверками кандидатов через сервис ПроАвто. Получить отчёт, подобный тому, что мы разобрали, совсем несложно и недорого.