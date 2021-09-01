Cadillac Escalade с переворотом и без регистрации: о чём не рассказывает продавец

На фотографиях Cadillac выглядит бодрячком, что неудиви­тельно. Ведь по заверениям продавца, ездить на нём начали только в 2019 году, потому и пробег составил лишь 50 тысяч км. И, скорее всего, все они пришлись на хорошие дороги — несмотря на звание внедорожника, редкий Escalade съезжает с асфальта.

Да, нынешний владелец не скрывает, что у машины «есть крашеные детали». Но и просит за неё 3 950 000 рублей — среди Кадиллаков такого возраста это самая низкая цена. Новый Escalade, кстати, стоит почти в два раза дороже даже в базовой комплектации. А тут Platinum…