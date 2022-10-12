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Cadillac Escalade превратился в дикий внедорожник от Rezvani
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Дмитрий Елизаров

Американская компания Rezvani представила свою новую модель — внедорожник Vengeance. Хотя базируется он на платформе Cadillac Escalade, снаружи ни одна деталь не выдаёт его происхождения: Vengeance получил совершенно новый кузов, который за доплату сделают бронированным. При этом ни интерьер, ни моторная гамма особых изменений не претерпели. Цена — от 249 000 долларов.

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  • В компании заявили, что несмотря на футуристический дизайн Vengeance, для серийной версии внедорожника проект внешности, который планировался изначально, был заметно упрощён. Внедорожник своим внешним видом напоминает автомобиль из военного фантастического фильма благодаря множеству массивных панелей, угловатым линиям и заметно уменьшенной площади остекления. Новинка базируется на необычных 22-дюймовых колёсах с 35-дюймовой внедорожной резиной.
  • Задняя дверь Vengeance получила обратный наклон и открывается при помощи сервопривода. При этом дверь багажника лишена оконных проёмов. Возможно, это решение продиктовано желанием Rezvani параллельно вывести на рынок бронированную версию внедорожника.
  • За доплату в 95 000 долларов автомобиль снабдят бронепластинами и пуленепробиваемыми стёклами, усиленными подвеской и передним бампером, а также множеством дополнительных систем. Среди них, к примеру, возможность подачи электротока на дверные ручки и генератор дымовой завесы, система ночного видения и громкая связь. Кроме того, в пакет входят бронежилеты и каски для пассажиров.
  • Архитектура интерьера донорского Escalade полностью сохранена, включая массивный дисплей водителя. Однако опционально Rezvani предлагает расширить медиавозможности автомобиля, включая дополнительные системы для задних пассажиров. Стоят такие пакеты от 3500 до 125 тысяч долларов. В последний включены также два раздельных кресла на втором ряду (с вентиляцией и массажем) и Apple TV.
  • Базовым мотором для Vengeance стал 6,2-литровый V8 на 426 л.с. За доплату в 3500 долларов его можно заменить 281-сильным дизелем объёмом 3,0 литра, а топовый компрессорный V8 увеличит цену на 85 000 долларов. При том же объёме 6,2 литра он обеспечивает 700 л.с. и 911 Нм. Все моторы работают с девятиступенчатым «автоматом», система полного привода предлагается опционально.

Rezvani известна главным образом футуристичными внедорожником Tank и пикапом Herculs на базе моделей Jeep. Однако ранее компания обещала представить ещё и суперкар: тысячесильное карбоновое купе получит имя Beast.

Купили бы такой внедорожник?

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