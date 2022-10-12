Cadillac Escalade превратился в дикий внедорожник от Rezvani

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Дмитрий Елизаров
Американская компания Rezvani представила свою новую модель — внедорожник Vengeance. Хотя базируется он на платформе Cadillac Escalade, снаружи ни одна деталь не выдаёт его происхождения: Vengeance получил совершенно новый кузов, который за доплату сделают бронированным. При этом ни интерьер, ни моторная гамма особых изменений не претерпели. Цена — от 249 000 долларов.
Rezvani известна главным образом футуристичными внедорожником Tank и пикапом Herculs на базе моделей Jeep. Однако ранее компания обещала представить ещё и суперкар: тысячесильное карбоновое купе получит имя Beast.