Cadillac Escalade превратился в дикий внедорожник от Rezvani

За доплату в 95 000 долларов автомобиль снабдят бронепластинами и пуленепробиваемыми стёклами, усиленными подвеской и передним бампером, а также множеством дополнительных систем. Среди них, к примеру, возможность подачи электротока на дверные ручки и генератор дымовой завесы, система ночного видения и громкая связь. Кроме того, в пакет входят бронежилеты и каски для пассажиров.