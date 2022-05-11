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Новый Cadillac Escalade оснастили бронёй класса В6 и VIP-салоном

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Кирилл Малышев

Американская компания AddArmor представила проект защиты внедорожника Cadillac Escalade ESV последнего поколения. Автомобиль получил броню уровня В6 и очень роскошный интерьер, пишет Carbuzz.

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  • Всё, что скрыто за заводскими внешними панелями, создано фактически с нуля. Каждый элемент кузова защищён по классу В6, включая стёкла, пол и крышу. Комплект доработок включает защищённые от проколов шины и внешнюю светозвуковую сигнализацию.
  • Внутри Escalade превращён в настоящий лимузин. Второй ряд сидений сдвинут максимально назад. Два отдельных кресла оснащены обогревом, вентиляцией и массажёром. Их окружают дорогая отделка, минибар, шторки на окнах и медиасистема. Есть и пара откидных «стульчиков» на перегородке с водительским отсеком.
  • Комплект бронезащиты оценивается в 80 000 долларов. Доработка салона — примерно в 75 000 долларов. Плюс некоторые мелочи и стоимость самой машины около 100 000 долларов. Поэтому суммарно такой проект обойдётся заказчику в сумму порядка 300 000 долларов.

Фирма AddArmor известна необычными бронеавтомобилями. Так, ранее она дорабатывала Aston Martin Vantage, Ferrari 458 и Audi RS7. В числе нетипичных опций предлагают внешние дверные ручки, которые бьют током при несанкционированном прикосновении.

Если делать тюнинг, то…

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