Новый Cadillac Escalade оснастили бронёй класса В6 и VIP-салоном

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Кирилл Малышев
Американская компания AddArmor представила проект защиты внедорожника Cadillac Escalade ESV последнего поколения. Автомобиль получил броню уровня В6 и очень роскошный интерьер, пишет Carbuzz.
Фирма AddArmor известна необычными бронеавтомобилями. Так, ранее она дорабатывала Aston Martin Vantage, Ferrari 458 и Audi RS7. В числе нетипичных опций предлагают внешние дверные ручки, которые бьют током при несанкционированном прикосновении.