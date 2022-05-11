Новый Cadillac Escalade оснастили бронёй класса В6 и VIP-салоном

Внутри Escalade превращён в настоящий лимузин. Второй ряд сидений сдвинут максимально назад. Два отдельных кресла оснащены обогревом, вентиляцией и массажёром. Их окружают дорогая отделка, минибар, шторки на окнах и медиасистема. Есть и пара откидных «стульчиков» на перегородке с водительским отсеком.