Междусобойчик. Renault Duster против Kaptur и Arkana: сравнительный тест-драйв

Новый Cadillac Escalade: 6 быстрых выводов после первого тест-драйва

Тесты

Михаил Цымбал

17 месяцев! По-сами-знаете-какой-причине прибытия в Россию нового Cadillac Escalade нам пришлось ждать почти полтора года! Ведь в США новинку показали ещё в начале февраля 2020‑го, а потом случились глобальный локдаун, мировой дефицит автомобилей, стремительное падение рубля и так далее… В итоге флагманский Кэдди приехал в российские автосалоны лишь в июне 2021 года. А мы на нём только что поездили и готовы сделать несколько быстрых выводов по итогам короткого, но весьма познавательного теста.

Эта модель борется за звание главной новинки 2021 года в России
Проголосовать!
#1 Он действительно новый

В принципе, это понятно даже с первого взгляда. Кому-то новый Cadillac Escalade кажется недостаточно брутальным по сравнению с предыдущим, но поверьте — это только на фото­графиях. Вживую он выглядит как чёртов кусок скалы, выброшенный при извержении вулкана. В котором зачем-то прорезали двери и окна. 

В общем, если вы ещё не поняли — то новый Escalade просто ОГРОМНЫЙ. Он больше предше­ственника по всем параметрам: длиннее сразу на 20 санти­метров (5382 миллиметра), выше на 5 санти­метров (1946 мм) и шире на 1,5 сантиметра (2059 миллиметров). А его капот теперь находится примерно на уровне грудной клетки двухметрового мужика.

Изменился не только кузов — у Эскалейда ещё и совершенно новая платформа! Называется она незамысловато — Т1ХХ, а первыми её пару лет назад примерили большие пикапы нескольких брендов, входящих в концерн General Motors. В её основе — традиционная рама, пусть и основательно модерни­зированная, но вместо неразрезного моста — полностью независимая подвеска! И это, кажется, лучшее, что могло случиться с огромным Кадиллаком. Почему? Расскажем чуть ниже.

А пока ещё немного новшеств. Во-первых, новый мотор — это всё ещё 6,2-литровая атмосферная «восьмёрка», но с основательно переделанными газо­распредели­тельным механизмом, навесным оборудова­нием и управляющей электроникой. Инженеры говорят, что этот двигатель способен отключать до шести цилиндров из восьми в произвольном порядке — алгоритмов тут чуть ли не несколько десятков. Зачем? Чтобы сэкономить немного топлива… Хотя, когда под капотом 416 атмосферных сил и 624 Нм крутящего момента, беспокоиться о лишнем литре-другом топлива как-то странно. Даже несмотря на то, что кормить этот мотор рекомендовано недешёвым 98‑м бензином.

Впервые появившийся на Escalade дизель — трёхлитровая «шестёрка» мощностью 281 л.с. (623 Нм) и обещанным расходом топлива в районе 11 литров на 100 километров — до России пока не добрался. В пред­ставительстве обещают, что это случится попозже, скорее всего, в следующем году.

1/10

Коробка передач тоже новая! Десятиступен­чатая, автоматическая — её разработал и производит сам концерн General Motors. Плюс магнито­реологические амортизаторы MagneticRide четвёртого поколения, которые реагируют на изменения дорожных условий почти вдвое быстрее — за счёт полностью перера­ботанного софта и новых датчиков, а также нового состава самой рабочей жидкости.

Правда, в базовых версиях Escalade будет оснащаться пассивной подвеской с обычными стойками. Адаптивные амортизаторы MagneticRide появляются в версиях подороже, а в топе новый внедорожник получит ещё и пневмо­баллоны вместо пружин — ещё одна новость, которая заставит сердечки фанатов Кэдди забиться немного чаще.

#2 Он неожиданно технологичный

Причём даже в России. «Даже» — потому что Cadillac Escalade на нашем рынке, к сожалению, будет лишён некоторых опций, доступных в США. Например, у российских машин не окажется шоссейного автопилота, который на американ­ских дорогах не требует постоянно держать руки на руле и способен само­стоятельно менять полосу движения. Или особых режимов электроники для парковщиков или начинающих водителей (с ограниче­нием максимальной скорости и набора доступных функций). Не будет даже экрана в зеркале заднего вида, который есть, например, у российских XT5, — говорят, что пере­калибровку электроники под европейский рынок в головном офисе посчитали нецеле­сообразной.

Но самые главные новинки до России всё-таки добрались. Например, система ночного видения или полностью автомати­ческая парковка, в которой водителю не нужно ни крутить руль, ни переключать режимы коробки передач — даже тормозить машина будет сама. Ну и, конечно, никуда не делась главная киллер-фича Эскалейда — изогнутый 38-дюймовый экран с разреше­нием 4К, растянув­шийся на добрую половину передней панели. На самом деле, это не один большой экран, а три дисплея разных размеров и формы, но выглядит всё равно потрясающе!

Перед водителем — цифровая 12-дюймовая приборка с отменной графикой. Слева — маленький тачскрин, с помощью которого можно переключать режимы приборной панели, настраивать проекционный дисплей и системы помощи водителю. Справа — 16,9-дюймовый горизонталь­ный дисплей мульти­медийки. И тоже с классной графикой и впечатляющим быстродействием.

Опциональный проекционный дисплей, правда, неожиданно простоват — показывает только скорость, подсказки навигаци­онной системы и информацию о проигрыва­емых треках. Зато экран-приборка — настоящий мультинстру­менталист. Помимо традиционных интер­фейсных вариантов — со спидометром и бортовым компьютером или картой на весь экран — он может переключаться в режим «дополненной реаль­ности». В нём на дисплей выводится картинка с широко­угольной передней камеры, а подсказки навигационной системы «проецируются» прямо на картинку: стрелки, предупреж­дающие о необходи­мости повернуть или пере­строиться, появляются поверх дороги и, по мере приближения к повороту, постепенно увеличи­ваются в размерах. 

Выглядит интересно, но на автомобилях Mercedes-Benz похожая технология реализована чуть изящнее. А на новом S‑классе такие подсказки вообще появляются в воздухе прямо перед водителем — с помощью роскошного проекци­онного дисплея.

Радует, что, несмотря на всю эту технологичность, Escalade не стал целиком «сенсорным» — селектор коробки передач здесь пусть и электронный, но сделан в виде привычного рычага под правую руку. Кнопки управления климатической установкой — физические, регулировка громкости — удобная «крутилка», а управлять мульти­медийкой можно не только касаниями экрана, но и удобным джойстиком с кнопками быстрого доступа к базовым функциям автомобиля.

1/7

Ширина центральной консоли недвусмысленно намекает на габариты автомобиля. С такого ракурса главный экран не кажется огромным, но вообще-то его диагональ составляет почти метр!

Вообще, если американские автомобили у вас ассоциируются с примитив­ными интерьерами из гулкого пластика и пошлыми накладками «под дерево», то новый Cadillac Escalade способен пере­вернуть ваш мир с ног на голову. Голого пластика тут вообще очень мало, а тот, что есть, — «дорогой» и глянцевый. При этом большая часть передней части салона затянута в приятную кожу (в базовых вариантах, правда, она будет ненатуральной), лакированное дерево выглядит как дерево, а в светлом варианте отделки на дверях, нижней части передней панели и на боковинах центральной консоли будет… ткань, которая делает интерьер очень уютным.

#3 Он комфортный

Новый Cadillac Escalade не просто подрос в длину — у него на 12,5 сантиметров увеличилась колёсная база. И выгодо­приобретате­лями этих сантиметров стали все: и пассажиры второго ряда, у которых теперь чуть больше места для ног, и у тех, кто окажется на третьем ряду — тут и посадка теперь поудобнее, и места для коленей большей (на 250 миллиметров), и даже ступни теперь можно засунуть под кресла среднего ряда. Багажник тоже слегка увеличился — в трёхрядной компоновке влезает 722 литра под крышу, а при сложенных креслах второго ряда — больше 2000 литров.

1/3

На раздельных креслах второго ряда сидеть удобно. Правда, вытянуть ноги высоким пассажирам не получится. Зато можно повтыкать в классный планшет, который умеет проигрывать видео даже с флешки

В распоряжении сидящих сзади — собственная зона климат-контроля и (в топовых версиях), пара 12,9-дюймовых сенсорных дисплеев, на которых можно смотреть видео с устройств, подключенных через HDMI или USB-разъёмы, слушать музыку через беспроводные наушники и даже отправлять водителю пожелания по маршруту из навигаци­онного приложения. Причем конфигурацию салона — с диваном на втором ряду или раздельными «капитанскими» креслами — можно выбрать при заказе машины бесплатно.

Конечно же, будет у нового Cadillac Escalade и удлинённая версия ESV — колёсная база у такого внедорожника превышает 3400 милли­метров, а габаритная длина равна 5744 милли­метрам. Доплата за удлинённый кузов составит ровно 300 тысяч рублей к любой из комплектаций.

Впрочем, комфорт водителя и пассажиров — это не только роскошный и просторный салон, но и то, как машина едет. И новый Escalade в этом смысле стал настоящим откровением. Сложно сказать, что сильнее повлияло на ездовые манеры огромного Кадиллака — отказ от тяжёлого моста в задней подвеске или новые амортизаторы в сочетании с хорошо настроенной пневмо­подвеской, но теперь этот внедорожник комфортен как никогда. Мелочёвка до пассажиров вообще не добирается ни в каком виде. Неровности покрупнее отрабаты­ваются мягко, но при этом упруго, а удары от больших кочек тонут где-то в недрах выносливой подвески, отдаваясь лишь едва заметными покачива­ниями высокого кузова.

Да, полностью победить вибрации неподрес­соренных масс инженерам не удалось — просто представьте, сколько весят колёса размер­ностью 275/50R22 в сборе с дисками. Но то, насколько хорошо магнито­реологические амортизаторы контроли­руют перемещения огромных колёс, вызывает восхищение. По бугристому грейдеру Escalade мчит упоительно, лишь изредка вздрагивая на откровенно крупных ямах. И разбитый асфальт ему нипочём…

Но ладно плохие дороги — от большого американского автомобиля на подсознании ожидаешь вальяжных повадок и утриро­ванной мягкости. Однако и на гладких подмосковных шоссе Escalade едет так, словно в нём нет двух метров в высоту и 2,3 тонны сухой массы. Крены в поворотах едва заметны, реакции на тяжёлый, но вполне информативный руль — быстрые и мягкие. Эту глыбу не надо заталкивать в повороты — напротив, от езды на большом Кадиллаке можно даже получить некоторое удоволь­ствие. Не столь яркое и рафиниро­ванное, как на BMW X7, например, но явно большее, чем в принципе ждёшь от такого автомобиля.

А мотор! Мягкий, звучный, с хорошей тягой во всём диапазоне оборотов. По сравнению с современными восьми­цилиндровыми турбо­моторами ему, конечно, не хватает характерного панча, но любителям классических атмосферных «восьмёрок» он понравится. И «автомат» молодец — заметить смену передач почти невозможно, а перед обгоном он быстро и точно скидывает несколько ступеней, забрасывая стрелку тахометра повыше. Да и заявленные 6,6 секунды в разгоне до «сотни» — поди плохо для такой громадины.

Со стороны водителя претензия, пожалуй, всего одна — настройка тормозов. Они здесь электронные — «по проводам» — и им слегка не хватает линей­ности. Управлять замедлением надо по-гоночному, силой нажатия на педаль, и для мощного торможения давить придётся прямо изо всех сил. Но в городе к упругой педали привыкаешь быстро.

#4 Он пока ещё немного внедорожник

В Америке новый Cadillac Escalade можно купить даже с задним приводом, но в России доступны только полно­приводные версии с муфтой подключения передних колёс (автоматически или принуди­тельно, в режиме 4H). Плюс блокировка заднего дифферен­циала (механический самоблок или с электронным управле­нием, в зависимости от комплектации) и даже раздатка с понижающей передачей — она пригодится тем, кому надо буксировать что-то большое и тяжёлое.

Пневмоподвеска, правда, не умеет дополнительно поднимать кузов даже при активации «внедорожного» режима, однако и штатного просвета в сочетании с неплохими ходами амортизаторов хватит, чтобы без повреждений выбраться из лёгкого бездорожья. Почему лёгкого? Потому что будем честными: внушитель­ные свесы и лакированные бамперы — не лучшие партнёры для покатушек по серьёзному оффроуду.

#5 Он недешёвый

Впрочем, как и любой другой новый автомобиль в середине 2021 года. Базовая цена на новый Cadillac Escalade — 7 777 777 рублей. Это будет внедорожник в версии Luxury с пассивной пружинной подвеской, отделкой салона искус­ственной кожей и с базовой музыкой AKG с 19 динамиками, но с тем же 38-дюймовым дисплеем и трёхзонным климат-контролем, полным набором электро­приводов и подогревов, системой кругового обзора, датчиками дождя и света и так далее. Вот только выбор опций скудный: заказать можно лишь особый чёрный или белый цвет за 100 тысяч рублей. И всё.

Следующий уровень — комплектации Premium Luxury или Sport, которые стоят одинаково (по 8 449 000 рублей) и отличаются только отделкой кузова. У «спортивного» Escalade вместо хромированных деталей — чёрный глянец, другая (тоже чёрная) решётка радиатора и особые колёсные диски. Но по оснащению они не отличаются — к базовому набору добавляется адаптивная подвеска, отделка салона перфориро­ванной кожей, передние кресла с вентиляцией, проекционный дисплей, электронная блокировка заднего дифферен­циала, панорамная крыша. И эти комплектации уже можно дооснащать опциями: доступен пакет ассистентов водителя за 400 тысяч, роскошная аудио­система AKG Studio Reference с 36 динамиками и 28 каналами усиления за 200 тысяч (играет волшебно), а также выдвижные подножки за 120 тысяч, развлека­тельная система для пассажиров второго ряда за 100 тысяч и раздатка с понижающей передачей за 80 тысяч.

Или можно купить внедорожник сразу в топовых комплектациях Premium Luxury Platimum или Sport Platinum за 9 299 000 рублей, в которых сразу будет и самая дорогая музыка, и развлека­тельная система для пассажиров, и полный набор электронных помощников. Салон будет отделан полу­анилиновой кожей, передние кресла получат массаж и 16 регулировок вместо 12, на дверях появятся доводчики, но главное — только такие Cadillac Escalade оснащаются пневматической подвеской! 

Из опций останутся только выдвижные подножки, система ночного видения, коробка с понижающей передачей и… холодильник между передними креслами, за который придётся выложить 60 тысяч рублей.

#6 Конкуренты ещё дороже

Времена, когда большие и роскошные автомобили стоили дешевле квартиры в Москве, давно прошли. И теперь 7,5 миллиона рублей — минимальная сумма, которую придётся заплатить за доступ в мир премиальных полно­размерных кроссоверов и внедорожников. BMW X7 стоит от 7,56 миллиона рублей за базовую версию с трёхлитровым дизелем до 11,5 миллиона за топовый X7 М50d — и это без учёта опций. Mercedes-Benz GLS — это минимум 9,6 миллиона за дизельный кроссовер, и 11,6 — за топовую версию First Class. За Lexus LX по прайс-листу попросят минимум 7,4 миллиона, а топовый вариант обойдётся в 9,1 миллиона рублей, но в реальности дилеры добавляют к официальным ценам минимум 1–1,5 миллиона рублей…

Впрочем, прийти и купить новый Escalade по цене в прайс-листе прямо сейчас тоже наверняка не получится. Заказов настолько много, что квоту, выделенную нашему рынку на год, российский офис Cadillac планирует распродать за несколько месяцев.

Новый Cadillac Escalade или что-то другое?

Характеристики Cadillac Escalade V

  • Комплектация

    6.2 AT (416 л.с.) 4WD

  • Двигатель

    6.2 / 416 л.с / бензин

  • Коробка передач

    Автоматическая

  • Привод

    Полный

  • Кузов

    Внедорожник 5 дв.

  • Расход топлива

    13.7

  • Разгон до 100 км/ч

    6.6
Все характеристикиКаталог автомобилей

Cadillac Escalade на Авто.ру

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение