Новый Cadillac Escalade: 6 быстрых выводов после первого тест-драйва
Михаил Цымбал
17 месяцев! По-сами-знаете-какой-причине прибытия в Россию нового Cadillac Escalade нам пришлось ждать почти полтора года! Ведь в США новинку показали ещё в начале февраля 2020‑го, а потом случились глобальный локдаун, мировой дефицит автомобилей, стремительное падение рубля и так далее… В итоге флагманский Кэдди приехал в российские автосалоны лишь в июне 2021 года. А мы на нём только что поездили и готовы сделать несколько быстрых выводов по итогам короткого, но весьма познавательного теста.
В принципе, это понятно даже с первого взгляда. Кому-то новый Cadillac Escalade кажется недостаточно брутальным по сравнению с предыдущим, но поверьте — это только на фотографиях. Вживую он выглядит как чёртов кусок скалы, выброшенный при извержении вулкана. В котором зачем-то прорезали двери и окна.
В общем, если вы ещё не поняли — то новый Escalade просто ОГРОМНЫЙ. Он больше предшественника по всем параметрам: длиннее сразу на 20 сантиметров (5382 миллиметра), выше на 5 сантиметров (1946 мм) и шире на 1,5 сантиметра (2059 миллиметров). А его капот теперь находится примерно на уровне грудной клетки двухметрового мужика.
Изменился не только кузов — у Эскалейда ещё и совершенно новая платформа! Называется она незамысловато — Т1ХХ, а первыми её пару лет назад примерили большие пикапы нескольких брендов, входящих в концерн General Motors. В её основе — традиционная рама, пусть и основательно модернизированная, но вместо неразрезного моста — полностью независимая подвеска! И это, кажется, лучшее, что могло случиться с огромным Кадиллаком. Почему? Расскажем чуть ниже.
А пока ещё немного новшеств. Во-первых, новый мотор — это всё ещё 6,2-литровая атмосферная «восьмёрка», но с основательно переделанными газораспределительным механизмом, навесным оборудованием и управляющей электроникой. Инженеры говорят, что этот двигатель способен отключать до шести цилиндров из восьми в произвольном порядке — алгоритмов тут чуть ли не несколько десятков. Зачем? Чтобы сэкономить немного топлива… Хотя, когда под капотом 416 атмосферных сил и 624 Нм крутящего момента, беспокоиться о лишнем литре-другом топлива как-то странно. Даже несмотря на то, что кормить этот мотор рекомендовано недешёвым 98‑м бензином.
Впервые появившийся на Escalade дизель — трёхлитровая «шестёрка» мощностью 281 л.с. (623 Нм) и обещанным расходом топлива в районе 11 литров на 100 километров — до России пока не добрался. В представительстве обещают, что это случится попозже, скорее всего, в следующем году.
Коробка передач тоже новая! Десятиступенчатая, автоматическая — её разработал и производит сам концерн General Motors. Плюс магнитореологические амортизаторы MagneticRide четвёртого поколения, которые реагируют на изменения дорожных условий почти вдвое быстрее — за счёт полностью переработанного софта и новых датчиков, а также нового состава самой рабочей жидкости.
Правда, в базовых версиях Escalade будет оснащаться пассивной подвеской с обычными стойками. Адаптивные амортизаторы MagneticRide появляются в версиях подороже, а в топе новый внедорожник получит ещё и пневмобаллоны вместо пружин — ещё одна новость, которая заставит сердечки фанатов Кэдди забиться немного чаще.
Причём даже в России. «Даже» — потому что Cadillac Escalade на нашем рынке, к сожалению, будет лишён некоторых опций, доступных в США. Например, у российских машин не окажется шоссейного автопилота, который на американских дорогах не требует постоянно держать руки на руле и способен самостоятельно менять полосу движения. Или особых режимов электроники для парковщиков или начинающих водителей (с ограничением максимальной скорости и набора доступных функций). Не будет даже экрана в зеркале заднего вида, который есть, например, у российских XT5, — говорят, что перекалибровку электроники под европейский рынок в головном офисе посчитали нецелесообразной.
Но самые главные новинки до России всё-таки добрались. Например, система ночного видения или полностью автоматическая парковка, в которой водителю не нужно ни крутить руль, ни переключать режимы коробки передач — даже тормозить машина будет сама. Ну и, конечно, никуда не делась главная киллер-фича Эскалейда — изогнутый 38-дюймовый экран с разрешением 4К, растянувшийся на добрую половину передней панели. На самом деле, это не один большой экран, а три дисплея разных размеров и формы, но выглядит всё равно потрясающе!
Перед водителем — цифровая 12-дюймовая приборка с отменной графикой. Слева — маленький тачскрин, с помощью которого можно переключать режимы приборной панели, настраивать проекционный дисплей и системы помощи водителю. Справа — 16,9-дюймовый горизонтальный дисплей мультимедийки. И тоже с классной графикой и впечатляющим быстродействием.
Опциональный проекционный дисплей, правда, неожиданно простоват — показывает только скорость, подсказки навигационной системы и информацию о проигрываемых треках. Зато экран-приборка — настоящий мультинструменталист. Помимо традиционных интерфейсных вариантов — со спидометром и бортовым компьютером или картой на весь экран — он может переключаться в режим «дополненной реальности». В нём на дисплей выводится картинка с широкоугольной передней камеры, а подсказки навигационной системы «проецируются» прямо на картинку: стрелки, предупреждающие о необходимости повернуть или перестроиться, появляются поверх дороги и, по мере приближения к повороту, постепенно увеличиваются в размерах.
Выглядит интересно, но на автомобилях Mercedes-Benz похожая технология реализована чуть изящнее. А на новом S‑классе такие подсказки вообще появляются в воздухе прямо перед водителем — с помощью роскошного проекционного дисплея.
Радует, что, несмотря на всю эту технологичность, Escalade не стал целиком «сенсорным» — селектор коробки передач здесь пусть и электронный, но сделан в виде привычного рычага под правую руку. Кнопки управления климатической установкой — физические, регулировка громкости — удобная «крутилка», а управлять мультимедийкой можно не только касаниями экрана, но и удобным джойстиком с кнопками быстрого доступа к базовым функциям автомобиля.
Вообще, если американские автомобили у вас ассоциируются с примитивными интерьерами из гулкого пластика и пошлыми накладками «под дерево», то новый Cadillac Escalade способен перевернуть ваш мир с ног на голову. Голого пластика тут вообще очень мало, а тот, что есть, — «дорогой» и глянцевый. При этом большая часть передней части салона затянута в приятную кожу (в базовых вариантах, правда, она будет ненатуральной), лакированное дерево выглядит как дерево, а в светлом варианте отделки на дверях, нижней части передней панели и на боковинах центральной консоли будет… ткань, которая делает интерьер очень уютным.
Новый Cadillac Escalade не просто подрос в длину — у него на 12,5 сантиметров увеличилась колёсная база. И выгодоприобретателями этих сантиметров стали все: и пассажиры второго ряда, у которых теперь чуть больше места для ног, и у тех, кто окажется на третьем ряду — тут и посадка теперь поудобнее, и места для коленей большей (на 250 миллиметров), и даже ступни теперь можно засунуть под кресла среднего ряда. Багажник тоже слегка увеличился — в трёхрядной компоновке влезает 722 литра под крышу, а при сложенных креслах второго ряда — больше 2000 литров.
В распоряжении сидящих сзади — собственная зона климат-контроля и (в топовых версиях), пара 12,9-дюймовых сенсорных дисплеев, на которых можно смотреть видео с устройств, подключенных через HDMI или USB-разъёмы, слушать музыку через беспроводные наушники и даже отправлять водителю пожелания по маршруту из навигационного приложения. Причем конфигурацию салона — с диваном на втором ряду или раздельными «капитанскими» креслами — можно выбрать при заказе машины бесплатно.
Конечно же, будет у нового Cadillac Escalade и удлинённая версия ESV — колёсная база у такого внедорожника превышает 3400 миллиметров, а габаритная длина равна 5744 миллиметрам. Доплата за удлинённый кузов составит ровно 300 тысяч рублей к любой из комплектаций.
Впрочем, комфорт водителя и пассажиров — это не только роскошный и просторный салон, но и то, как машина едет. И новый Escalade в этом смысле стал настоящим откровением. Сложно сказать, что сильнее повлияло на ездовые манеры огромного Кадиллака — отказ от тяжёлого моста в задней подвеске или новые амортизаторы в сочетании с хорошо настроенной пневмоподвеской, но теперь этот внедорожник комфортен как никогда. Мелочёвка до пассажиров вообще не добирается ни в каком виде. Неровности покрупнее отрабатываются мягко, но при этом упруго, а удары от больших кочек тонут где-то в недрах выносливой подвески, отдаваясь лишь едва заметными покачиваниями высокого кузова.
Да, полностью победить вибрации неподрессоренных масс инженерам не удалось — просто представьте, сколько весят колёса размерностью 275/50R22 в сборе с дисками. Но то, насколько хорошо магнитореологические амортизаторы контролируют перемещения огромных колёс, вызывает восхищение. По бугристому грейдеру Escalade мчит упоительно, лишь изредка вздрагивая на откровенно крупных ямах. И разбитый асфальт ему нипочём…
Но ладно плохие дороги — от большого американского автомобиля на подсознании ожидаешь вальяжных повадок и утрированной мягкости. Однако и на гладких подмосковных шоссе Escalade едет так, словно в нём нет двух метров в высоту и 2,3 тонны сухой массы. Крены в поворотах едва заметны, реакции на тяжёлый, но вполне информативный руль — быстрые и мягкие. Эту глыбу не надо заталкивать в повороты — напротив, от езды на большом Кадиллаке можно даже получить некоторое удовольствие. Не столь яркое и рафинированное, как на BMW X7, например, но явно большее, чем в принципе ждёшь от такого автомобиля.
А мотор! Мягкий, звучный, с хорошей тягой во всём диапазоне оборотов. По сравнению с современными восьмицилиндровыми турбомоторами ему, конечно, не хватает характерного панча, но любителям классических атмосферных «восьмёрок» он понравится. И «автомат» молодец — заметить смену передач почти невозможно, а перед обгоном он быстро и точно скидывает несколько ступеней, забрасывая стрелку тахометра повыше. Да и заявленные 6,6 секунды в разгоне до «сотни» — поди плохо для такой громадины.
Со стороны водителя претензия, пожалуй, всего одна — настройка тормозов. Они здесь электронные — «по проводам» — и им слегка не хватает линейности. Управлять замедлением надо по-гоночному, силой нажатия на педаль, и для мощного торможения давить придётся прямо изо всех сил. Но в городе к упругой педали привыкаешь быстро.
В Америке новый Cadillac Escalade можно купить даже с задним приводом, но в России доступны только полноприводные версии с муфтой подключения передних колёс (автоматически или принудительно, в режиме 4H). Плюс блокировка заднего дифференциала (механический самоблок или с электронным управлением, в зависимости от комплектации) и даже раздатка с понижающей передачей — она пригодится тем, кому надо буксировать что-то большое и тяжёлое.
Пневмоподвеска, правда, не умеет дополнительно поднимать кузов даже при активации «внедорожного» режима, однако и штатного просвета в сочетании с неплохими ходами амортизаторов хватит, чтобы без повреждений выбраться из лёгкого бездорожья. Почему лёгкого? Потому что будем честными: внушительные свесы и лакированные бамперы — не лучшие партнёры для покатушек по серьёзному оффроуду.
Впрочем, как и любой другой новый автомобиль в середине 2021 года. Базовая цена на новый Cadillac Escalade — 7 777 777 рублей. Это будет внедорожник в версии Luxury с пассивной пружинной подвеской, отделкой салона искусственной кожей и с базовой музыкой AKG с 19 динамиками, но с тем же 38-дюймовым дисплеем и трёхзонным климат-контролем, полным набором электроприводов и подогревов, системой кругового обзора, датчиками дождя и света и так далее. Вот только выбор опций скудный: заказать можно лишь особый чёрный или белый цвет за 100 тысяч рублей. И всё.
Следующий уровень — комплектации Premium Luxury или Sport, которые стоят одинаково (по 8 449 000 рублей) и отличаются только отделкой кузова. У «спортивного» Escalade вместо хромированных деталей — чёрный глянец, другая (тоже чёрная) решётка радиатора и особые колёсные диски. Но по оснащению они не отличаются — к базовому набору добавляется адаптивная подвеска, отделка салона перфорированной кожей, передние кресла с вентиляцией, проекционный дисплей, электронная блокировка заднего дифференциала, панорамная крыша. И эти комплектации уже можно дооснащать опциями: доступен пакет ассистентов водителя за 400 тысяч, роскошная аудиосистема AKG Studio Reference с 36 динамиками и 28 каналами усиления за 200 тысяч (играет волшебно), а также выдвижные подножки за 120 тысяч, развлекательная система для пассажиров второго ряда за 100 тысяч и раздатка с понижающей передачей за 80 тысяч.
Или можно купить внедорожник сразу в топовых комплектациях Premium Luxury Platimum или Sport Platinum за 9 299 000 рублей, в которых сразу будет и самая дорогая музыка, и развлекательная система для пассажиров, и полный набор электронных помощников. Салон будет отделан полуанилиновой кожей, передние кресла получат массаж и 16 регулировок вместо 12, на дверях появятся доводчики, но главное — только такие Cadillac Escalade оснащаются пневматической подвеской!
Из опций останутся только выдвижные подножки, система ночного видения, коробка с понижающей передачей и… холодильник между передними креслами, за который придётся выложить 60 тысяч рублей.
Времена, когда большие и роскошные автомобили стоили дешевле квартиры в Москве, давно прошли. И теперь 7,5 миллиона рублей — минимальная сумма, которую придётся заплатить за доступ в мир премиальных полноразмерных кроссоверов и внедорожников. BMW X7 стоит от 7,56 миллиона рублей за базовую версию с трёхлитровым дизелем до 11,5 миллиона за топовый X7 М50d — и это без учёта опций. Mercedes-Benz GLS — это минимум 9,6 миллиона за дизельный кроссовер, и 11,6 — за топовую версию First Class. За Lexus LX по прайс-листу попросят минимум 7,4 миллиона, а топовый вариант обойдётся в 9,1 миллиона рублей, но в реальности дилеры добавляют к официальным ценам минимум 1–1,5 миллиона рублей…
Впрочем, прийти и купить новый Escalade по цене в прайс-листе прямо сейчас тоже наверняка не получится. Заказов настолько много, что квоту, выделенную нашему рынку на год, российский офис Cadillac планирует распродать за несколько месяцев.
Новый Cadillac Escalade или что-то другое?
Комплектация6.2 AT (416 л.с.) 4WD
Двигатель6.2 / 416 л.с / бензин
Коробка передачАвтоматическая
ПриводПолный
КузовВнедорожник 5 дв.
Расход топлива13.7
Разгон до 100 км/ч6.6