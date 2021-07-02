Новый Cadillac Escalade: 6 быстрых выводов после первого тест-драйва

В принципе, это понятно даже с первого взгляда. Кому-то новый Cadillac Escalade кажется недостаточно брутальным по сравнению с предыдущим, но поверьте — это только на фото­графиях. Вживую он выглядит как чёртов кусок скалы, выброшенный при извержении вулкана. В котором зачем-то прорезали двери и окна.

В общем, если вы ещё не поняли — то новый Escalade просто ОГРОМНЫЙ. Он больше предше­ственника по всем параметрам: длиннее сразу на 20 санти­метров (5382 миллиметра), выше на 5 санти­метров (1946 мм) и шире на 1,5 сантиметра (2059 миллиметров). А его капот теперь находится примерно на уровне грудной клетки двухметрового мужика.

Изменился не только кузов — у Эскалейда ещё и совершенно новая платформа! Называется она незамысловато — Т1ХХ, а первыми её пару лет назад примерили большие пикапы нескольких брендов, входящих в концерн General Motors. В её основе — традиционная рама, пусть и основательно модерни­зированная, но вместо неразрезного моста — полностью независимая подвеска! И это, кажется, лучшее, что могло случиться с огромным Кадиллаком. Почему? Расскажем чуть ниже.