Не показывайте это видео создателям Cadillac Escalade. На нём пашут поле

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Кирилл Малышев
Необычную картину сняли с обочины дороги в Башкирии: запряжённым в борону по полю едет не скромный труженик-трактор, а брутальный чёрный Cadillac Escalade. Причём ещё и явно не на самых подходящих для этого колёсах.
К работам в поле привлекли Escalade третьего поколения. Он выпускался с 2006 по 2014 год с двигателем 6.2 V8 отдачей 409 л.с. и
Подержанные Cadillac Escalade такого поколения стоят в России от 800 000 до