Не показывайте это видео создателям Cadillac Escalade. На нём пашут поле

К работам в поле привлекли Escalade третьего поколения. Он выпускался с 2006 по 2014 год с двигателем 6.2 V8 отдачей 409 л.с. и 6-ступен ­чатым «автоматом». В городе без особых пробок аппетит мотора легко уходит за 20 л/100 км. А при такой эксплуатации, как на видео, — наверняка гораздо больше.

