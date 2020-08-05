В Саудовской Аравии найдено кладбище автомобилей «Волга»

Не показывайте это видео создателям Cadillac Escalade. На нём пашут поле

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Кирилл Малышев

Необычную картину сняли с обочины дороги в Башкирии: запряжённым в борону по полю едет не скромный труженик-трактор, а брутальный чёрный Cadillac Escalade. Причём ещё и явно не на самых подходящих для этого колёсах.

  • К работам в поле привлекли Escalade третьего поколения. Он выпускался с 2006 по 2014 год с двигателем 6.2 V8 отдачей 409 л.с. и 6-ступен­чатым «автоматом». В городе без особых пробок аппетит мотора легко уходит за 20 л/100 км. А при такой эксплуатации, как на видео, — наверняка гораздо больше.

  • Подержанные Cadillac Escalade такого поколения стоят в России от 800 000 до 2 000 000 рублей.

На спор выехал или правда жизни заставила?

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