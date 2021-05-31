В России создали элитный седан на водороде — второго такого в мире нет

В России отозвали автомобили Volkswagen Caddy, выпущенные 5 лет назад

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Кирилл Малышев

Росстандарт в понедельник проинформировал о старте отзывной кампании для «каблучков» Volkswagen Caddy. Под её действие попали всего 74 автомобиля. Они были проданы в России в 2016 году.

  • Поводом для беспокойства производителя стала возможная негерметичность в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра. Это может привести к снижению эффективности торможения. Сервисменам предписано провести простую операцию — затянуть крепёж с нужным усилием.

  • Дилеры будут самостоятельно искать владельцев автомобилей, после чего уведомят их по телефону или письмом. Также перечень VIN-кодов дефектных машин прилагается к сообщению Росстандарта. Проверить машину на предмет участия в сервисной кампании можно и на Авто.ру.

  • Во время предыдущего отзыва в России концерн Volkswagen проверял седаны Phaeton из-за опасных стеклянных люков в крыше. Из-за загрязнения сопрягающихся поверхностей при производстве стеклянная панель может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надёжно, и есть вероятность её отсоединения на ходу.

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