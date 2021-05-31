В России отозвали автомобили Volkswagen Caddy, выпущенные 5 лет назад

Поводом для беспокойства производителя стала возможная негерметичность в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра. Это может привести к снижению эффективности торможения. Сервисменам предписано провести простую операцию — затянуть крепёж с нужным усилием.

Дилеры будут самостоятельно искать владельцев автомобилей, после чего уведомят их по телефону или письмом. Также перечень VIN-кодов дефектных машин прилагается к сообщению Росстандарта. Проверить машину на предмет участия в сервисной кампании можно и на Авто.ру.