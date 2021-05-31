В России отозвали автомобили Volkswagen Caddy, выпущенные 5 лет назад
Кирилл Малышев
Росстандарт в понедельник проинформировал о старте отзывной кампании для «каблучков» Volkswagen Caddy. Под её действие попали всего 74 автомобиля. Они были проданы в России в 2016 году.
Поводом для беспокойства производителя стала возможная негерметичность в резьбовом соединении главного тормозного цилиндра. Это может привести к снижению эффективности торможения. Сервисменам предписано провести простую операцию — затянуть крепёж с нужным усилием.
Дилеры будут самостоятельно искать владельцев автомобилей, после чего уведомят их по телефону или письмом. Также перечень VIN-кодов дефектных машин прилагается к сообщению Росстандарта. Проверить машину на предмет участия в сервисной кампании можно и на Авто.ру.
Во время предыдущего отзыва в России концерн Volkswagen проверял седаны Phaeton из-за опасных стеклянных люков в крыше. Из-за загрязнения сопрягающихся поверхностей при производстве стеклянная панель может быть приклеена к раме сдвижного люка недостаточно надёжно, и есть вероятность её отсоединения на ходу.