Cadillac создал самую быструю адаптивную подвеску

Усовершенствованные амортизаторы с магнито­реологической жидкостью в конструкции стали более чувстви­тель­ными к кренам кузова за счёт новых датчиков вертикальных колебаний. Кроме того, управляющая электроника получила новое программное обеспечение.

Акселерометры подвески теперь способны анализировать состояние покрытия до тысячи раз в секунду, изменяя демп­фирующие характери­стики аморти­заторов, как заявили в Cadillac, «почти мгновенно». По сравнению с предыдущим поко­лением технологии скорость реакции выросла на 45%. Кроме того, обещано, что теперь различия между разными режимами работы подвески будут более ощутимыми.

Cadillac по умолчанию оснастит новой подвеской спортседаны CT4-V и CT5-V нового модельного года, а также внедорожник Escalade в комплектациях Sport и Platinum. Для некоторых других моделей MagneRide 4.0 войдёт в опциональный пакет V Performance.