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Cadillac создал самую быструю адаптивную подвеску

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Cadillac рассказала о технологии MagneRide 4.0, которая применяется в адаптивной подвеске серийных авто­мобилей. Ряд технических обнов­лений сделал подвеску, по мнению Cadillac, самой быстро реагирующей по срав­нению с аналогами других производителей.

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  • Усовершенствованные амортизаторы с магнито­реологической жидкостью в конструкции стали более чувстви­тель­ными к кренам кузова за счёт новых датчиков вертикальных колебаний. Кроме того, управляющая электроника получила новое программное обеспечение.

  • Акселерометры подвески теперь способны анализировать состояние покрытия до тысячи раз в секунду, изменяя демп­фирующие характери­стики аморти­заторов, как заявили в Cadillac, «почти мгновенно». По сравнению с предыдущим поко­лением технологии скорость реакции выросла на 45%. Кроме того, обещано, что теперь различия между разными режимами работы подвески будут более ощутимыми.

  • Cadillac по умолчанию оснастит новой подвеской спортседаны CT4-V и CT5-V нового модельного года, а также внедорожник Escalade в комплектациях Sport и Platinum. Для некоторых других моделей MagneRide 4.0 войдёт в опциональный пакет V Performance.

  • Возможно, такую подвеску получат и ещё не вышедшие модели компании — например, электриче­ский внедорожник, который Cadillac собирается построить на платформе GMC Hummer EV. Дизайнерские эскизы, пред­вещающие его появление, в сентябре появились в офици­альном аккаунте GM Design в Инстаграм.

Адаптивная подвеска или обычная?

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