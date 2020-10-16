Cadillac создал самую быструю адаптивную подвеску
Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac рассказала о технологии MagneRide 4.0, которая применяется в адаптивной подвеске серийных автомобилей. Ряд технических обновлений сделал подвеску, по мнению Cadillac, самой быстро реагирующей по сравнению с аналогами других производителей.
Усовершенствованные амортизаторы с магнитореологической жидкостью в конструкции стали более чувствительными к кренам кузова за счёт новых датчиков вертикальных колебаний. Кроме того, управляющая электроника получила новое программное обеспечение.
Акселерометры подвески теперь способны анализировать состояние покрытия до тысячи раз в секунду, изменяя демпфирующие характеристики амортизаторов, как заявили в Cadillac, «почти мгновенно». По сравнению с предыдущим поколением технологии скорость реакции выросла на 45%. Кроме того, обещано, что теперь различия между разными режимами работы подвески будут более ощутимыми.
Cadillac по умолчанию оснастит новой подвеской спортседаны
CT4-Vи CT5-Vнового модельного года, а также внедорожник Escalade в комплектациях Sport и Platinum. Для некоторых других моделей MagneRide 4.0 войдёт в опциональный пакет V Performance.
Возможно, такую подвеску получат и ещё не вышедшие модели компании — например, электрический внедорожник, который Cadillac собирается построить на платформе GMC Hummer EV. Дизайнерские эскизы, предвещающие его появление, в сентябре появились в официальном аккаунте GM Design в Инстаграм.