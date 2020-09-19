Cadillac заставит дилеров в США потратить по $200 тысяч на зарядные станции

Сумма в 200 тысяч долларов названа примерной: более крупным дилерам, возможно, придётся потратить больше. Основную часть этих расходов составляют вложения в организацию зарядных станций для электро­мобилей, остальное — это новое оборудо­вание для техобслужи­вания и обучение персонала.

В Cadillac считают, что дилерам уже пора начинать подготовку к появлению в линейке серийных электро­мобилей, хотя первый из них — недавно пред­ставленный кроссовер Lyriq — выйдет на рынок не ранее 2022 года.

Новое соглашение с дилерами производитель рассчиты­вает подписать в начале ноября. Едино­временной выплаты заявленной суммы не требуется: дилерские центры должны обеспечить выполнение озвученных произво­дителем требо­ваний в срок до четвёртого квартала 2022 года.

Решение по дилерам, которые окажутся неспособны взять на себя такие расходы, будет приниматься отдельно.