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Cadillac заставит дилеров в США потратить по $200 тысяч на зарядные станции

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Дмитрий Елизаров

Появление первого электромобиля Cadillac приведёт к тому, что дилерские центры марки в США будут вынуждены инвестировать 200 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей) в собственное пере­оборудо­вание в зарядные станции. Об этом сообщает Automotive News.

  • Сумма в 200 тысяч долларов названа примерной: более крупным дилерам, возможно, придётся потратить больше. Основную часть этих расходов составляют вложения в организацию зарядных станций для электро­мобилей, остальное — это новое оборудо­вание для техобслужи­вания и обучение персонала.

  • В Cadillac считают, что дилерам уже пора начинать подготовку к появлению в линейке серийных электро­мобилей, хотя первый из них — недавно пред­ставленный кроссовер Lyriq — выйдет на рынок не ранее 2022 года.

  • Новое соглашение с дилерами производитель рассчиты­вает подписать в начале ноября. Едино­временной выплаты заявленной суммы не требуется: дилерские центры должны обеспечить выполнение озвученных произво­дителем требо­ваний в срок до четвёртого квартала 2022 года.

  • Решение по дилерам, которые окажутся неспособны взять на себя такие расходы, будет приниматься отдельно.

  • Ранее на Авто.ру была опубликована инструкция, как распознать «серого» дилера. В арсенале таких недобро­совестных продавцов присут­ствуют, как правило, огромные скидки, большой выбор автомо­билей в наличии и множество подарков, но их заявления редко имеют что-то общее с действитель­ностью.

Чините свой автомобиль у официального дилера или на стороне?

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