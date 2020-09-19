Cadillac заставит дилеров в США потратить по $200 тысяч на зарядные станции
Дмитрий Елизаров
Появление первого электромобиля Cadillac приведёт к тому, что дилерские центры марки в США будут вынуждены инвестировать 200 тысяч долларов (около 15 миллионов рублей) в собственное переоборудование в зарядные станции. Об этом сообщает Automotive News.
Сумма в 200 тысяч долларов названа примерной: более крупным дилерам, возможно, придётся потратить больше. Основную часть этих расходов составляют вложения в организацию зарядных станций для электромобилей, остальное — это новое оборудование для техобслуживания и обучение персонала.
В Cadillac считают, что дилерам уже пора начинать подготовку к появлению в линейке серийных электромобилей, хотя первый из них — недавно представленный кроссовер Lyriq — выйдет на рынок не ранее 2022 года.
Новое соглашение с дилерами производитель рассчитывает подписать в начале ноября. Единовременной выплаты заявленной суммы не требуется: дилерские центры должны обеспечить выполнение озвученных производителем требований в срок до четвёртого квартала 2022 года.
Решение по дилерам, которые окажутся неспособны взять на себя такие расходы, будет приниматься отдельно.
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