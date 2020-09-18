Анонсирован обновлённый кроссовер Cadillac XT4 с системой распознавания лиц

Система Face ID, которую в Cadillac называют «высоко­техно­логичным бесключевым доступом», работает на основе сдвоенной инфра­красной камеры, встроенной в среднюю стойку кузова. Камера способна функци­онировать в любую погоду. Процесс сканиро­вания лица запускается автомати­чески, как только человек подходит к автомобилю.

Система поддерживает восемь пользова­тельских профилей, включая профиль админи­стратора — у него есть возможность делегировать разре­шения на доступ в автомобиль. Опознав пользователя с нужными правами, Face ID позволит не только открыть дверь, но и запустить двигатель. Кроме того, преду­смотрены возмож­ности разблокировки по отпечатку пальца и паролю. Оценена эта опция для китайского Cadillac XT4 в 10 тысяч юаней или 1480 долларов.