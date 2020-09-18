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Анонсирован обновлённый кроссовер Cadillac XT4 с системой распознавания лиц

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Cadillac анонсировала обновление кроссовера XT4, в процессе которого модель получит ряд новых функций — в том числе и систему распо­знавания лица владельца. Пока новые опции заявлены только для рынка Китая.

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  • Система Face ID, которую в Cadillac называют «высоко­техно­логичным бесключевым доступом», работает на основе сдвоенной инфра­красной камеры, встроенной в среднюю стойку кузова. Камера способна функци­онировать в любую погоду. Процесс сканиро­вания лица запускается автомати­чески, как только человек подходит к автомобилю.

  • Система поддерживает восемь пользова­тельских профилей, включая профиль админи­стратора — у него есть возможность делегировать разре­шения на доступ в автомобиль. Опознав пользователя с нужными правами, Face ID позволит не только открыть дверь, но и запустить двигатель. Кроме того, преду­смотрены возмож­ности разблокировки по отпечатку пальца и паролю. Оценена эта опция для китайского Cadillac XT4 в 10 тысяч юаней или 1480 долларов.

  • Помимо Face ID, обновлённый XT4 получит новую мульти­медийную систему с Apple CarPlay, набором локальных онлайн-сервисов и голосовым управ­лением. Система сможет распознавать до 214 категорий голосовых команд.

  • Базовая цена Cadillac XT4 в Китае — 259 700 юаней (38 370 долларов или 2,88 миллиона рублей). В нашей стране модель пока не пред­ставлена. Ранее российский офис Cadillac заявлял о намерении вывести XT4 на отече­ственный рынок.

Крутую штуку в Cadillac придумали, верно?

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