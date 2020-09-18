Анонсирован обновлённый кроссовер Cadillac XT4 с системой распознавания лиц
Дмитрий Елизаров
Компания Cadillac анонсировала обновление кроссовера XT4, в процессе которого модель получит ряд новых функций — в том числе и систему распознавания лица владельца. Пока новые опции заявлены только для рынка Китая.
Система Face ID, которую в Cadillac называют «высокотехнологичным бесключевым доступом», работает на основе сдвоенной инфракрасной камеры, встроенной в среднюю стойку кузова. Камера способна функционировать в любую погоду. Процесс сканирования лица запускается автоматически, как только человек подходит к автомобилю.
Система поддерживает восемь пользовательских профилей, включая профиль администратора — у него есть возможность делегировать разрешения на доступ в автомобиль. Опознав пользователя с нужными правами, Face ID позволит не только открыть дверь, но и запустить двигатель. Кроме того, предусмотрены возможности разблокировки по отпечатку пальца и паролю. Оценена эта опция для китайского Cadillac XT4 в 10 тысяч юаней или 1480 долларов.
Помимо Face ID, обновлённый XT4 получит новую мультимедийную систему с Apple CarPlay, набором локальных онлайн-сервисов и голосовым управлением. Система сможет распознавать до 214 категорий голосовых команд.
Базовая цена Cadillac XT4 в Китае — 259 700 юаней (38 370 долларов или 2,88 миллиона рублей). В нашей стране модель пока не представлена. Ранее российский офис Cadillac заявлял о намерении вывести XT4 на отечественный рынок.