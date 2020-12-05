150 дилеров Cadillac откажутся от марки, потому что не хотят продавать электрокары

О том, что в GM считают необходимым начать подготовку дилерских центров к работе с электро­мобилями в ближайшее время, стало известно осенью текущего года. Партнёрам компании было предложено запланировать пере­профили­рование — это организация зарядных станций, покупка нового оборудо­вания для техобслужи­вания и обучение персонала. Сумма затрат была оценена примерно в 200 тысяч долларов.

В качестве альтернативного варианта дилерам предложили отказаться от продаж «Кадил­лаков» и получить компенсацию от GM. Сроком принятия решений был обозначен конец ноября.

Оказалось, что около 17 процентов дилерских центров в США предпочли отступные. По информации The Wall Street Journal, большинство из них занимается в том числе реализацией других марок GM и продаёт относительно небольшое количество «Кадиллаков». Тем не менее, они получат от 300 тысяч до более чем миллиона долларов и, как сообщалось ранее, сохранят право продавать новые и подер­жанные авто­мобили марки до конца 2021 года и до 2024-го соответ­ственно.

Первым электрокаром в линейке Cadillac станет кроссовер Lyriq, пока показанный только в статусе прототипа. Серийный вариант должен поступить в продажу в 2022 году с начальным ценником в пределах 60 тысяч долларов (4,45 миллиона рублей). Следом марка выпустит большой седан Celestiq, ожидается также появление ещё одного электро­кроссовера.