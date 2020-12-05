150 дилеров Cadillac откажутся от марки, потому что не хотят продавать электрокары
Михаил Кондратьев
150 дилеров марки Cadillac в США предпочли не вкладывать средства в обновление своих центров для продаж электрокаров. Вместо этого они получат компенсации от концерна General Motors и откажутся от реализации «Кадиллаков», сообщает The Wall Street Journal.
О том, что в GM считают необходимым начать подготовку дилерских центров к работе с электромобилями в ближайшее время, стало известно осенью текущего года. Партнёрам компании было предложено запланировать перепрофилирование — это организация зарядных станций, покупка нового оборудования для техобслуживания и обучение персонала. Сумма затрат была оценена примерно в 200 тысяч долларов.
В качестве альтернативного варианта дилерам предложили отказаться от продаж «Кадиллаков» и получить компенсацию от GM. Сроком принятия решений был обозначен конец ноября.
Оказалось, что около 17 процентов дилерских центров в США предпочли отступные. По информации The Wall Street Journal, большинство из них занимается в том числе реализацией других марок GM и продаёт относительно небольшое количество «Кадиллаков». Тем не менее, они получат от 300 тысяч до более чем миллиона долларов и, как сообщалось ранее, сохранят право продавать новые и подержанные автомобили марки до конца 2021 года и до
2024-госоответственно.
Первым электрокаром в линейке Cadillac станет кроссовер Lyriq, пока показанный только в статусе прототипа. Серийный вариант должен поступить в продажу в 2022 году с начальным ценником в пределах 60 тысяч долларов (4,45 миллиона рублей). Следом марка выпустит большой седан Celestiq, ожидается также появление ещё одного электрокроссовера.
Вместе с тем концерн General Motors планирует выпуск 20 электрических моделей под разными брендами к 2023 году.