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150 дилеров Cadillac откажутся от марки, потому что не хотят продавать электрокары

Новости

Михаил Кондратьев

150 дилеров марки Cadillac в США предпочли не вкладывать средства в обновление своих центров для продаж электрокаров. Вместо этого они получат компенсации от концерна General Motors и откажутся от реализации «Кадиллаков», сообщает The Wall Street Journal.

Прототип электрокроссовера Cadillac Lyriq
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Прототип электрокроссовера Cadillac Lyriq

  • О том, что в GM считают необходимым начать подготовку дилерских центров к работе с электро­мобилями в ближайшее время, стало известно осенью текущего года. Партнёрам компании было предложено запланировать пере­профили­рование — это организация зарядных станций, покупка нового оборудо­вания для техобслужи­вания и обучение персонала. Сумма затрат была оценена примерно в 200 тысяч долларов.

  • В качестве альтернативного варианта дилерам предложили отказаться от продаж «Кадил­лаков» и получить компенсацию от GM. Сроком принятия решений был обозначен конец ноября.

  • Оказалось, что около 17 процентов дилерских центров в США предпочли отступные. По информации The Wall Street Journal, большинство из них занимается в том числе реализацией других марок GM и продаёт относительно небольшое количество «Кадиллаков». Тем не менее, они получат от 300 тысяч до более чем миллиона долларов и, как сообщалось ранее, сохранят право продавать новые и подер­жанные авто­мобили марки до конца 2021 года и до 2024-го соответ­ственно.

  • Первым электрокаром в линейке Cadillac станет кроссовер Lyriq, пока показанный только в статусе прототипа. Серийный вариант должен поступить в продажу в 2022 году с начальным ценником в пределах 60 тысяч долларов (4,45 миллиона рублей). Следом марка выпустит большой седан Celestiq, ожидается также появление ещё одного электро­кроссовера.

  • Вместе с тем концерн General Motors планирует выпуск 20 электрических моделей под разными брендами к 2023 году.

Умный ход или недальновидный?

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