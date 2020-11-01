У «заряженных» моделей Cadillac появятся магниевые колёса

Диски из магниевого сплава легче алюмини­евых, что снижает неподрес­соренные массы. Кроме того, магний обладает самым высоким отноше­нием прочности к массе среди обще­доступных металлов, поэтому такие колёса используют в Формуле-1, MotoGP и гонках на выносли­вость WEC.

Прежде компания Cadillac показывала спортивный руль новинок с отдельной кнопкой включения особого V-режима ездовой электроники и отметкой нулевого положения, а также карбоно­вое сиденье. Кроме того, прототипы седана CT5-V появлялись на публике.

Предположительно, CT4-V Blackwing будет оснащаться 3,6-литровым V6 с двумя турбинами мощностью около 450 л.с., а старший CT5-V получит компрес­сорный 6.2 V8 с примерно 650 силами. Его максимальная скорость может превысить 320 км/ч. Другой особен­ностью версий Blackwing станет наличие механической коробки передач.