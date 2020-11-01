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У «заряженных» моделей Cadillac появятся магниевые колёса

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Михаил Кондратьев

Компания Cadillac распространила очередной тизер «заряженных» седанов CT4-V и CT5-V в версии Blackwing, которые станут сопер­никами BMW M3 и M5 соответ­ственно. На снимке показан кованый магниевый колёсный диск — это будет уникальной опцией новинок.

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  • Диски из магниевого сплава легче алюмини­евых, что снижает неподрес­соренные массы. Кроме того, магний обладает самым высоким отноше­нием прочности к массе среди обще­доступных металлов, поэтому такие колёса используют в Формуле-1, MotoGP и гонках на выносли­вость WEC.

  • Прежде компания Cadillac показывала спортивный руль новинок с отдельной кнопкой включения особого V-режима ездовой электроники и отметкой нулевого положения, а также карбоно­вое сиденье. Кроме того, прототипы седана CT5-V появлялись на публике.

  • Предположительно, CT4-V Blackwing будет оснащаться 3,6-литровым V6 с двумя турбинами мощностью около 450 л.с., а старший CT5-V получит компрес­сорный 6.2 V8 с примерно 650 силами. Его максимальная скорость может превысить 320 км/ч. Другой особен­ностью версий Blackwing станет наличие механической коробки передач.

  • Продажи новинок стартуют летом 2021 года. Нынешние «горячие» варианты седанов CT4 и CT5 комплекту­ются 2,7-литровым турбо­мотором с 320 силами и 355-сильным трёх­литровым твин-турбо V6 соответ­ственно. В обоих случаях двигатель сочетается с 10-ступен­чатым «автоматом». В США стоимость CT4-V начинается с 44,5 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей), CT5-V доступен от 47,7 тысячи (почти 3,8 миллиона рублей).

Смогут суперседаны Cadillac отнять покупателей у BMW?

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