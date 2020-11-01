У «заряженных» моделей Cadillac появятся магниевые колёса
Михаил Кондратьев
Компания Cadillac распространила очередной тизер «заряженных» седанов
Диски из магниевого сплава легче алюминиевых, что снижает неподрессоренные массы. Кроме того, магний обладает самым высоким отношением прочности к массе среди общедоступных металлов, поэтому такие колёса используют в Формуле-1, MotoGP и гонках на выносливость WEC.
Прежде компания Cadillac показывала спортивный руль новинок с отдельной кнопкой включения особого
V-режимаездовой электроники и отметкой нулевого положения, а также карбоновое сиденье. Кроме того, прототипы седана CT5-Vпоявлялись на публике.
Предположительно, CT4-V Blackwing будет оснащаться 3,6-литровым V6 с двумя турбинами мощностью около 450 л.с., а старший
CT5-Vполучит компрессорный 6.2 V8 с примерно 650 силами. Его максимальная скорость может превысить 320 км/ч.Другой особенностью версий Blackwing станет наличие механической коробки передач.
Продажи новинок стартуют летом 2021 года. Нынешние «горячие» варианты седанов CT4 и CT5 комплектуются 2,7-литровым турбомотором с 320 силами и 355-сильным трёхлитровым твин-турбо V6 соответственно. В обоих случаях двигатель сочетается с 10-ступенчатым «автоматом». В США стоимость
CT4-Vначинается с 44,5 тысячи долларов (3,5 миллиона рублей), CT5-Vдоступен от 47,7 тысячи (почти 3,8 миллиона рублей).