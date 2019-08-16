10 кроссоверов без крыши, про которые вы не знали

В Land Rover, похоже, в кабриокроссоверы уже наигрались: Evoque Convertible предыдущего поколения прода­вался отнюдь не рекорд­ными тиражами, так что второе поколение кроссовера лишилось открытой версии. И не только её — из обоймы выпала даже куда более успешная трёх­дверная модифи­кация.

Премьера Evoque Convertible состоялась осенью 2015 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Инженеры приложили максимум усилий, чтобы открытый кроссовер не растерял тех качеств, за которые покупатели любили обычный Evoque, поэтому кабри­олет, как и закрытые версии, мог штурмовать броды глубиной до полуметра и весьма бодро разгоняться до 100 километров в час и дальше. Мягкий верх, убираемый за 18 секунд, для версии Convertible изготав­ливала компания Webasto.

Удивительно, но несколько таких машин даже попали в Россию, и одна из них прямо сейчас продаётся на Авто.ру!