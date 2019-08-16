10 кроссоверов без крыши, про которые вы не знали
Алексей Олефиренко
Если верить статистике, то кабриолеты на базе кроссоверов и внедорожников оказались провальными в плане продаж. Тем не менее автопроизводители упорно продолжают раз за разом экспериментировать в этом неоднозначном жанре — и недавно вышедший T-Roc Cabriolet наглядное тому подтверждение. Мы же решили вспомнить предыдущие попытки других брендов закрепиться в подобном сегменте.
Volkswagen T-Roc Cabriolet
Публичная премьера T-Roc Cabriolet состоится уже этой осенью на Франкфуртском автосалоне и, учитывая, как судьба обошлась с предыдущими кроссоверами-кабриолетами, мы искренне желаем ему удачи. Покорять сердца тех, кто любит ветер в волосах,
А так же с помощью пары экономичных бензиновых моторов (мощностью 115 и 150 лошадиных сил) и опционального пакета
Range Rover Evoque Convertible
В Land Rover, похоже, в кабриокроссоверы уже наигрались: Evoque Convertible предыдущего поколения продавался отнюдь не рекордными тиражами, так что второе поколение кроссовера лишилось открытой версии. И не только её — из обоймы выпала даже куда более успешная трёхдверная модификация.
Премьера Evoque Convertible состоялась осенью 2015 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Инженеры приложили максимум усилий, чтобы открытый кроссовер не растерял тех качеств, за которые покупатели любили обычный Evoque, поэтому кабриолет, как и закрытые версии, мог штурмовать броды глубиной до полуметра и весьма бодро разгоняться до 100 километров в час и дальше. Мягкий верх, убираемый за 18 секунд, для версии Convertible изготавливала компания Webasto.
Удивительно, но несколько таких машин даже попали в Россию, и одна из них прямо сейчас продаётся на Авто.ру!
Nissan Murano CrossCabriolet
Создавая Murano CrossCabriolet, в Nissan рассчитывали убить одним выстрелом двух зайцев: в Калифорнии, для которой эта модель и была придумана, одновременно популярны и кроссоверы, и кабриолеты. Но в итоге очень странный автомобиль не понравился ни фанатам SUV, ни любителям позагорать прямо в машине, поэтому жизненный цикл CrossCabriolet ограничился лишь тремя годами.
Не на пользу модели пошло и то, что — не считая тканевую крышу, уменьшившийся багажник, возросшие массу, коэффициент лобового сопротивления и расход топлива, а также отсутствие пары дверей — CrossCabriolet ничем не отличался от обычного и весьма бюджетного по американским меркам Murano. Зато этого оказалось достаточно, чтобы сразу несколько изданий включили его в список худших автомобилей (кто-то — по итогам 2011 года, кто-то — вообще в истории автопрома). Но, несмотря на неоднозначную репутацию, на вторичном рынке Murano CrossCabriolet дешевеет крайне медленно: эксклюзивность сказывается.
В общем, теперь вы понимаете, почему он столько стоит даже на вторичке.
Citroen E-Mehari
Субкомпактный E-Mehari — создание поистине краснокнижное: ежегодно выпускается около 500 этих очаровательных электрокаров, большая часть которых уезжает на Лазурный берег. И хотя
В начале прошлого года автомобильчик, выпускаемый в Ренне, серьёзно обновился, став комфортабельнее, практичнее и чуточку быстрее (крутящий момент электромотора мощностью 68 лошадиных сил вырос до 166 Нм). Изменился и силовой каркас. Сейчас
Toyota RAV4 Convertible
Первое поколение суперпопулярного кроссовера RAV4 выпускалось в версии Convertible, но и этот Convertible не был полноценным кабриолетом: секция над седоками переднего ряда представляла собой панорамную крышу, и лишь мягкий верх над вторым рядом можно было полностью убрать в багажник.
В остальном же это самый обычный трёхдверный RAV4. Поскольку центральные стойки и продольные рёбра жёсткости на крыше сохранились, кузов Convertible не потребовал дополнительного усиления и машина нисколько не потеряла в ходовых качествах. Зато прибавила молодёжного очарования. Нынешний RAV4 в таком виде сложно представить: слишком уж деловым он стал.
Но, между прочим, этот редкий вариант RAV4 сейчас продаётся на Авто.ру.
Suzuki X-90
Х-90 — автомобиль во многих отношениях причудливый, причём причудливый настолько, что сейчас его регулярно включают в топы худших машин всех времён. И даже в Suzuki о нём вспоминают без особой радости: на разработку
Однако дурная слава малыша явно преувеличена: он не так плох, как может показаться. Во-первых, это почти полноценный внедорожник, ведь в его основе лежит лонжеронная рама от модели Vitara. Во-вторых, он достаточно надёжен. Ну и, в-третьих, это почти кабриолет: боковые секции крыши
А ведь ещё бабье лето впереди: может, стоит посмотреть варианты?
Lada Niva Cabrio
О да! Родоначальник всех кроссоверов тоже становился кабриолетом. Правда, не с подачи Волжского автозавода, а с помощью дилеров из Германии, Франции и других стран, в которые экспортировалась Нива.
Существует минимум шесть разных проектов от зарубежных дилеров на базе долгоиграющего вазовского вездехода. Причём ни один из них не создавался в качестве шутки или для привлечения внимания: все были выпущены тиражом в 10 экземпляров и больше. Конечно, дилеры по-разному подходили к вопросу повышения жёсткости конструкции (кто-то оставлял центральную стойку, кто-то вваривал поперечины и крестовины в боковины и пол), но все проекты оказались жизнеспособными, так что при желании найти «открытую» Ниву не так уж сложно. Или сделать самому...
Audi Cross Cabriolet quattro
Вряд ли вы помните, но прообраз популярного кроссовера Audi Q5 впервые представили публике именно в виде кабриолета. Автомобиль, правда, носил статус концепт-кара, имел футуристичный интерьер и назывался Cross Cabriolet quattro.
Дебютировала машина в 2007 году на автосалоне в Лос-Анджелесе. Помимо необычного кузова, Cross Cabriolet мог похвастать системой полного привода, 21-дюймовыми колёсами, адаптивными амортизаторами и экологичным турбодизелем, отвечающим классу
Skoda Sunroq
Ещё один уникальный кабриокроссовер для концерна Volkswagen создали студенты академии Skoda в Млада-Болеславе. Коллектив из 23 человек превратил компактный Karoq в яркий Sunroq.
От солнца в кроссовере и правда не скроешься: складной крыши у него просто нет. Чтобы компенсировать уменьшившуюся жёсткость кузова, студенты усилили пол автомобиля и соединили два задних крыла металлической дугой в районе багажника. Механическая начинка осталась неизменной: передний привод, 150 лошадиных сил, механическая коробка передач. Ну а преображения внешности и интерьера, надо полагать, в комментариях не нуждаются.
Hyundai Santa Fe Cabriolet
Семиместный кроссовер-кабриолет? Почему бы нет! Такое чудо-юдо построили инженеры австралийского подразделения компании Hyundai. Правда, не для того, чтобы возить туристов по заповедникам (появляться на прототипе на дорогах общего пользования запрещено: нет дуг безопасности, которые уберегут пассажиров при перевороте), а чтобы показать, как просторен и функционален семиместный интерьер нового Santa Fe.
Машину даже дали протестировать нескольким журналистам на закрытом полигоне. Те отметили, что автомобиль по-прежнему неплох на ходу, несмотря на значительную потерю в жёсткости кузова.