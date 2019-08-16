10 новых автомобилей, которые все хотят

10 кроссоверов без крыши, про которые вы не знали

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Алексей Олефиренко

Если верить статистике, то кабриолеты на базе кроссове­ров и внедорож­ников оказались провальными в плане продаж. Тем не менее автопроиз­водители упорно продолжают раз за разом эксперимен­тировать в этом неодно­значном жанре — и недавно вышедший T-Roc Cabriolet наглядное тому подтверж­дение. Мы же решили вспомнить преды­дущие попытки других брендов закрепиться в подобном сегменте.

Volkswagen T-Roc Cabriolet

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Публичная премьера T-Roc Cabriolet состоится уже этой осенью на Франк­фурт­ском авто­салоне и, учитывая, как судьба обошлась с преды­дущими кроссове­рами-кабрио­летами, мы искренне желаем ему удачи. Покорять сердца тех, кто любит ветер в волосах, T-Roc будет с помощью полностью автомати­зированной крыши, которая убирается и расклады­вается всего за 9 секунд на скорости до 30 кило­метров в час.
А так же с помощью пары экономичных бензиновых моторов (мощностью 115 и 150 лошадиных сил) и опцио­нального пакета R-Line. Будет ли у кроссовера система полного привода — пока неизвестно. Равно как и неизвестна его стоимость. Зато уже объявлено, что выпускать его будут на заводе Karmann, как и большин­ство других кабри­олетов Volkswagen прошлых лет.

Range Rover Evoque Convertible

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В Land Rover, похоже, в кабриокроссоверы уже наигрались: Evoque Convertible предыдущего поколения прода­вался отнюдь не рекорд­ными тиражами, так что второе поколение кроссовера лишилось открытой версии. И не только её — из обоймы выпала даже куда более успешная трёх­дверная модифи­кация.

Премьера Evoque Convertible состоялась осенью 2015 года на автосалоне в Лос-Анджелесе. Инженеры приложили максимум усилий, чтобы открытый кроссовер не растерял тех качеств, за которые покупатели любили обычный Evoque, поэтому кабри­олет, как и закрытые версии, мог штурмовать броды глубиной до полуметра и весьма бодро разгоняться до 100 километров в час и дальше. Мягкий верх, убираемый за 18 секунд, для версии Convertible изготав­ливала компания Webasto.

Удивительно, но несколько таких машин даже попали в Россию, и одна из них прямо сейчас продаётся на Авто.ру!

Nissan Murano CrossCabriolet

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Создавая Murano CrossCabriolet, в Nissan рассчиты­вали убить одним выстрелом двух зайцев: в Калифорнии, для которой эта модель и была придумана, одно­временно популярны и кроссоверы, и кабри­олеты. Но в итоге очень странный авто­мобиль не понравился ни фанатам SUV, ни любителям позаго­рать прямо в машине, поэтому жизненный цикл Cross­Cabriolet ограничился лишь тремя годами.

Не на пользу модели пошло и то, что — не считая тканевую крышу, уменьшив­шийся багажник, возросшие массу, коэффи­циент лобового сопротив­ления и расход топлива, а также отсут­ствие пары дверей — Cross­Cabriolet ничем не отличался от обычного и весьма бюджетного по американ­ским меркам Murano. Зато этого оказалось достаточно, чтобы сразу несколько изданий включили его в список худших автомо­билей (кто-то — по итогам 2011 года, кто-то — вообще в истории автопрома). Но, несмотря на неодно­значную репутацию, на вторич­ном рынке Murano CrossCabriolet дешевеет крайне медленно: эксклю­зивность сказывается.

В общем, теперь вы понимаете, почему он столько стоит даже на вторичке.

Citroen E-Mehari

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Субкомпактный E-Mehari — создание поистине краснокниж­ное: ежегодно выпуска­ется около 500 этих очарова­тельных электро­каров, большая часть которых уезжает на Лазурный берег. И хотя E-Mehari не является кабри­олетом в полном смысле этого слова (панели его крыши снима­ются целиком, а не склады­ваются в недра кузова), не вспомнить про него было бы неправильно.

В начале прошлого года автомобильчик, выпускаемый в Ренне, серьёзно обновился, став комфорта­бельнее, практичнее и чуточку быстрее (крутящий момент электро­мотора мощностью 68 лошадиных сил вырос до 166 Нм). Изменился и силовой каркас. Сейчас E-Mehari можно приобрести во Франции примерно за 20 тысяч евро: сама машина стоит чуть больше 25 тысяч, но государ­ство компенси­рует 6000 евро за покупку экологи­чески чистого отече­ствен­ного автомо­биля.

Toyota RAV4 Convertible

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Первое поколение суперпопулярного кроссовера RAV4 выпуска­лось в версии Convertible, но и этот Convertible не был полно­ценным кабри­олетом: секция над седоками переднего ряда представ­ляла собой панорамную крышу, и лишь мягкий верх над вторым рядом можно было полностью убрать в багажник.

В остальном же это самый обычный трёхдверный RAV4. Поскольку центральные стойки и продольные рёбра жёсткости на крыше сохрани­лись, кузов Convertible не потребовал дополни­тельного усиления и машина нисколько не потеряла в ходовых качествах. Зато прибавила молодёжного очаро­вания. Нынешний RAV4 в таком виде сложно пред­ставить: слишком уж деловым он стал.

Но, между прочим, этот редкий вариант RAV4 сейчас продаётся на Авто.ру.

Suzuki X-90

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Х-90 — автомобиль во многих отношениях причудливый, причём причуд­ливый настолько, что сейчас его регулярно включают в топы худших машин всех времён. И даже в Suzuki о нём вспоми­нают без особой радости: на разработку Х-90 компания потратила огромные деньги, но он инве­стиции так и не отбил.

Однако дурная слава малыша явно преувели­чена: он не так плох, как может показаться. Во-первых, это почти полно­ценный внедорож­ник, ведь в его основе лежит лонжеронная рама от модели Vitara. Во-вторых, он достаточно надёжен. Ну и, в-третьих, это почти кабри­олет: боковые секции крыши Х-90 можно убрать и получить таргу «T-top». Для беззабот­ных поездок летом по лесам и полям — то, что доктор прописал.

А ведь ещё бабье лето впереди: может, стоит посмотреть варианты?

Lada Niva Cabrio

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О да! Родоначальник всех кроссоверов тоже становился кабри­олетом. Правда, не с подачи Волжского авто­завода, а с помощью дилеров из Германии, Франции и других стран, в которые экспорти­ровалась Нива.

Существует минимум шесть разных проектов от зарубежных дилеров на базе долго­играющего вазовского вездехода. Причём ни один из них не создавался в качестве шутки или для привлече­ния внимания: все были выпущены тиражом в 10 экзем­пляров и больше. Конечно, дилеры по-разному подходили к вопросу повыше­ния жёсткости конструк­ции (кто-то оставлял центральную стойку, кто-то вваривал поперечины и крестовины в боковины и пол), но все проекты оказались жизне­способными, так что при желании найти «открытую» Ниву не так уж сложно. Или сделать самому...

Audi Cross Cabriolet quattro

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Вряд ли вы помните, но прообраз популярного кроссовера Audi Q5 впервые представили публике именно в виде кабри­олета. Автомобиль, правда, носил статус концепт-кара, имел футури­стичный интерьер и назывался Cross Cabriolet quattro.

Дебютировала машина в 2007 году на авто­салоне в Лос-Анджелесе. Помимо необычного кузова, Cross Cabriolet мог похвастать системой полного привода, 21-дюймовыми колёсами, адаптив­ными аморти­заторами и экологичным турбо­дизелем, отвечающим классу Евро-6 (был введён в 2015 году). В линейке Q5 открытая версия так и не появилась: может, после T-Roc попробуют?

Skoda Sunroq

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Ещё один уникальный кабриокроссовер для концерна Volkswagen создали студенты академии Skoda в Млада-Болеславе. Коллектив из 23 человек превратил компактный Karoq в яркий Sunroq.

От солнца в кроссовере и правда не скроешься: складной крыши у него просто нет. Чтобы компенси­ровать уменьшив­шуюся жёсткость кузова, студенты усилили пол автомо­биля и соединили два задних крыла металли­ческой дугой в районе багажника. Механи­ческая начинка осталась неизменной: передний привод, 150 лошади­ных сил, механиче­ская коробка передач. Ну а преображения внешности и интерьера, надо полагать, в коммен­тариях не нуждаются.

Hyundai Santa Fe Cabriolet

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Семиместный кроссовер-кабриолет? Почему бы нет! Такое чудо-юдо построили инженеры австралий­ского подраз­деле­ния компании Hyundai. Правда, не для того, чтобы возить туристов по запо­ведникам (появляться на прото­типе на дорогах общего пользо­вания запрещено: нет дуг безопасно­сти, которые уберегут пассажиров при перевороте), а чтобы показать, как просторен и функ­ционален семи­местный интерьер нового Santa Fe.

Машину даже дали протестировать нескольким журналистам на закрытом полигоне. Те отметили, что автомо­биль по-прежнему неплох на ходу, несмотря на значи­тельную потерю в жёсткости кузова.

Кроссовер-кабриолет – это...

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