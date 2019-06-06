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Небо с пробегом: коварство подержанных кабриолетов

Видео

Андрей Шульдешов

Автомобили со складывающейся крышей — далеко не самая популярная категория машин в России. А жаль! Ведь когда вы за рулём кабриолета, каждый летний день становится в два раза ярче. Но у подержанных кабриолетов есть неочевидная и очень коварная особенность, которая может сыграть с вами злую шутку. Какая? Рассказываем в новом выпуске «Осторожно, окрашено!»

Все кабриолеты на Авто.ру: https://autoru.me/GQhTs Едем в Краснодар в поисках подержанного люкса: https://youtu.be/BSMfGRMHUg8 Стоит ли покупать итальянские машины в России? https://youtu.be/fzJS91tjKCs Смотанный пробег. Вот как он выглядит: https://youtu.be/0Peyc8OPJlM Автомобили со складывающейся крышей — далеко не самая популярная категория машин в России. А жаль! Ведь когда вы за рулём кабриолета, каждый летний день становится в два раза ярче. Но у подержанных кабриолетов есть неочевидная и очень коварная особенность, которая может сыграть с вами злую шутку. Какая? Рассказываем в новом выпуске «Осторожно, окрашено!» #осторожноокрашено

Героями этого выпуска стали Audi TTS, BMW M3 (с V8!), Lexus SC 430 и Mercedes-Benz SL. И над этими автомобилями не всегда светило солнце...

Кабриолет в России – всесезонная машина?

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