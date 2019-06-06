Небо с пробегом: коварство подержанных кабриолетов

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Андрей Шульдешов
Автомобили со складывающейся крышей — далеко не самая популярная категория машин в России. А жаль! Ведь когда вы за рулём кабриолета, каждый летний день становится в два раза ярче. Но у подержанных кабриолетов есть неочевидная и очень коварная особенность, которая может сыграть с вами злую шутку. Какая? Рассказываем в новом выпуске «Осторожно, окрашено!»
Героями этого выпуска стали Audi TTS, BMW M3 (с V8!), Lexus SC 430 и Mercedes-Benz SL. И над этими автомобилями не всегда светило солнце...