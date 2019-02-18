Кроссовер Citroen С5 Aircross приедет в Россию уже весной

Особенность C5 Aircross – подвеска Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода. Амортизаторы здесь настроены мягче, чем обычно, а от жестких ударов на больших ходах подвески защищают гидравлические компенсаторы.

Помимо «сверхкомфортной» подвески, C5 Aircross оснащается сиденьями Advanced Comfort из пенополиуретана с памятью формы. В качестве опции их можно дооснастить массажем с восемью пневматическими камерами.

Также кроссвер получит защитные накладки на дверях Airbump с воздушной прослойкой, а кузов можно будет выбрать в одном из семи цветов. Всего предложено 30 цветовых комбинаций оформления внешности и четыре варианта отделки салона.

В список оснащения Citroen C5 Aircross войдут беспроводная зарядка для смартфона, видеорегистратор с НD-камерой, углом обзора 120 градусов, GPS-модулем и встроенной памятью на 16 гигабайт, светодиодные фары, 12,3-дюймовая цифровая приборка, камера заднего вида и электропривод двери багажника.

Автомобили для российского рынка будут выпускать на заводе в Ренн-ла-Жанэ во Франции. Линейку двигателей для России, а также комплектации и цены обещают объявить позже.