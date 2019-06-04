Кроссовер Citroen С5 Aircross приехал в Россию

Французский кроссовер предложен на российском рынке с двумя силовыми агрегатами на выбор. Бензиновый турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. сочетается с шестиступенчатым «автоматом», а 180-сильному турбодизелю 2.0 HDi положена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – только передний.

Все C5 Aircross оснащаются «сверхмягкой» подвеской Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода. Амортизаторы здесь настроены мягче, чем на других автомобилях, а от жёстких ударов защищают гидравлические компенсаторы.

C5 Aircross предлагается в трёх комплектациях. Начальная Live (от 1 875 000 ₽) включает шесть подушек безопасности, светодиодные фонари, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, круиз-контроль, мультимедийку с восьмидюймовым экраном, кондиционер, подогрев передних сидений, задний парктроник, датчики света и дождя. Доплата за дизельный мотор – 240 000 ₽.

Версия Feel (от 1 965 000 ₽) включает в себя передние сиденья Advanced Comfort из пенополиуретана с памятью формы, двухзонный климат-контроль, передний парктроник, рейлинги на крыше, фоновую подсветку интерьера и электронную систему Grip Control с пятью режимами работы противобуксовочной электроники.

Топовая комплектация Shine (от 2 125 000 ₽) дополнена светодиодными фарами, бесключевым доступом, электроприводом двери багажника, камерой заднего вида, ассистентами удержания в полосе, контроля слепых зон и распознавания дорожных знаков.