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Кроссовер Citroen С5 Aircross приехал в Россию

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Николай Андреев

  • Французский кроссовер предложен на российском рынке с двумя силовыми агрегатами на выбор. Бензиновый турбомотор 1.6 мощностью 150 л.с. сочетается с шестиступенчатым «автоматом», а 180-сильному турбодизелю 2.0 HDi положена восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Привод – только передний.

  • Все C5 Aircross оснащаются «сверхмягкой» подвеской Progressive Hydraulic Cushions с гидравлическими ограничителями хода. Амортизаторы здесь настроены мягче, чем на других автомобилях, а от жёстких ударов защищают гидравлические компенсаторы.

  • C5 Aircross предлагается в трёх комплектациях. Начальная Live (от 1 875 000 ₽) включает шесть подушек безопасности, светодиодные фонари, 12,3-дюймовую цифровую панель приборов, круиз-контроль, мультимедийку с восьмидюймовым экраном, кондиционер, подогрев передних сидений, задний парктроник, датчики света и дождя. Доплата за дизельный мотор – 240 000 ₽.

  • Версия Feel (от 1 965 000 ₽) включает в себя передние сиденья Advanced Comfort из пенополиуретана с памятью формы, двухзонный климат-контроль, передний парктроник, рейлинги на крыше, фоновую подсветку интерьера и электронную систему Grip Control с пятью режимами работы противобуксовочной электроники.

  • Топовая комплектация Shine (от 2 125 000 ₽) дополнена светодиодными фарами, бесключевым доступом, электроприводом двери багажника, камерой заднего вида, ассистентами удержания в полосе, контроля слепых зон и распознавания дорожных знаков.

  • В список дополнительного оснащения Citroen C5 Aircross входят беспроводная зарядка для смартфонов, а также видеорегистратор с НD-камерой, углом обзора 120 градусов, GPS-модулем и встроенной памятью на 16 гигабайт.

Кроссовер Peugeot 3008, построенный с C5 Aircross на одной базе, дороже. За версию с 150-сильным бензиновым двигателем просят минимум 1 899 000 ₽. Обе модели привозят из Франции, поэтому они проигрывают в цене кроссоверам, локализованным в России. Например, Mazda СХ-5 в базовой 150-сильной версии с передним приводом стоит 1 579 000 ₽.

Готовы попробовать французский кроссовер?

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