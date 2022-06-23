C крылышками, но не Бентли. Все плюсы и минусы Genesis GV80: подробный тест

Genesis GV80 — автомобиль крупный и солидный, а его внушительные габариты удачно поддержаны акцентами вроде массивной решётки радиатора, двухярусной оптики по кругу и здоровенными колёсами. А если ещё и принять во внимание крылатую эмблему, которая украшает нос и корму машины, то становится понятным, почему большой Genesis принимают за что-то очень дорогое и чопорное, с британскими корнями. Удачное сходство для не слишком раскрученной марки!

В России GV80 продаётся с тремя силовыми агрегатами, предлагая выбор из пяти комплектаций. Базовым мотором выступает турбочетвёрка 2.5 мощностью 249 сил, однако мы бы рекомендовали предпочесть рядную дизельную «шестерку» 3.0 аналогичной мощности: большой мотор на тяжёлом топливе лучше подходит автомобилю подобного формата, благодаря запасу тяги и меньшему расходу топлива. А топовая турбошестёрка 3.5 хоть и везёт круто, но влечёт за собой существенные траты на содержание: и аппетит у неё бессовестный, и транспортный налог внушительный.