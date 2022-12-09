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Бывший российский завод Nissan возобновит работу под управлением АвтоВАЗа
Новости

Дмитрий Елизаров

Организацией производства на площадке в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшей концерну Nissan, займётся АвтоВАЗ. Об этом, как пишет «Прайм», заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.

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  • Возобновить работу производственная площадка должна в 2023 году. Что именно будут здесь выпускать, глава ведомства не уточнил.
  • Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что предприятие сейчас ведёт переговоры с производителями из дружественных стран о запуске сборки их моделей на свободных мощностях. Он уточнял, что речь идёт об автомобилях сегментов C и D, но каких именно брендов — пока неизвестно. Не исключено, эта сборка будет организована именно в Санкт-Петербурге.

Предприятие Nissan официально считается собственностью института НАМИ наравне с прочими активами, включая исследовательский центр в Петербурге и центр продаж в Москве.  Сделка была завершена в конце ноября нынешнего года, однако Nissan сохранила за собой право обратного выкупа активов в течение шести лет. Как следует из заявления министра, завод передадут АвтоВАЗу в управление.

Как считаете, что будут выпускать в Питере?

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