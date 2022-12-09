Бывший российский завод Nissan возобновит работу под управлением АвтоВАЗа

Возобновить работу производственная площадка должна в 2023 году. Что именно будут здесь выпускать, глава ведомства не уточнил.

Ранее президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявлял, что предприятие сейчас ведёт переговоры с производителями из дружественных стран о запуске сборки их моделей на свободных мощностях. Он уточнял, что речь идёт об автомобилях сегментов C и D, но каких именно брендов — пока неизвестно. Не исключено, эта сборка будет организована именно в Санкт-Петербурге.

Предприятие Nissan официально считается собственностью института НАМИ наравне с прочими активами, включая исследовательский центр в Петербурге и центр продаж в Москве. Сделка была завершена в конце ноября нынешнего года, однако Nissan сохранила за собой право обратного выкупа активов в течение шести лет. Как следует из заявления министра, завод передадут АвтоВАЗу в управление.