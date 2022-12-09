Бывший российский завод Nissan возобновит работу под управлением АвтоВАЗа

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Дмитрий Елизаров
Организацией производства на площадке в Санкт-Петербурге, ранее принадлежавшей концерну Nissan, займётся АвтоВАЗ. Об этом, как пишет «Прайм», заявил глава российского Минпромторга Денис Мантуров.
Предприятие Nissan официально считается собственностью института НАМИ наравне с прочими активами, включая исследовательский центр в Петербурге и центр продаж в Москве. Сделка была завершена в конце ноября нынешнего года, однако Nissan сохранила за собой право обратного выкупа активов в течение шести лет. Как следует из заявления министра, завод передадут АвтоВАЗу в управление.