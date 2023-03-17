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Бывший завод Nissan планируют переименовать в «Лада Санкт-Петербург»

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Кирилл Малышев

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Российский завод Nissan, переданный под управление АвтоВАЗа, предложено переименовать в «Лада Санкт-Петербург». Такую идею озвучил глава отечественного автогиганта Максим Соколов, пишет ТАСС.

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  • «Это название необходимо соответствующим образом утвердить, не только на правлении и, скажем так, совете директоров АвтоВАЗа, но и с правительством Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством региональным. Такое предложение мы внесли. Надеюсь, что оно в ближайшее время будет положительно рассмотрено», — пояснил Соколов.
  • Новое название вписывается в общую концепцию. Бывший завод ИжАвто после перехода АвтоВАЗу переименовали в «Лада Ижевск». Площадка бывшего СП GM-АвтоВАЗ ныне называется «Лада Запад Тольятти».
  • Кроме того, топ-менеджер отметил, что не видит необходимости в приобретении ещё и завода Toyota. Он также находится под Санкт-Петербургом и вот уже год простаивает. Глава АвтоВАЗа пояснил, что на сегодня у автогиганта есть свободные мощности и планы по работе в определённых сегментах рынка. Выходить в новые пока не предполагается.

К концу этого года АвтоВАЗ завершит разработку «Стратегии-2030». Автопроизводитель ставит пять целей: занять доминирующее положение на рынке, расширить модельный ряд, достигнуть технологического суверенитета, развивать экспортные продажи и обеспечить финансовую устойчивость предприятия.

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