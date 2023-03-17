Бывший завод Nissan планируют переименовать в «Лада Санкт-Петербург»

Кроме того, топ-менеджер отметил, что не видит необходимости в приобретении ещё и завода

Toyota

. Он также находится под Санкт-Петербургом и вот уже год простаивает. Глава АвтоВАЗа пояснил, что на сегодня у автогиганта есть свободные мощности и планы по работе в определённых сегментах рынка. Выходить в новые пока не предполагается.