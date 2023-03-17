Бывший завод Nissan планируют переименовать в «Лада Санкт-Петербург»

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Российский завод Nissan, переданный под управление АвтоВАЗа, предложено переименовать в «Лада Санкт-Петербург». Такую идею озвучил глава отечественного автогиганта Максим Соколов, пишет ТАСС.
К концу этого года АвтоВАЗ завершит разработку «Стратегии-2030». Автопроизводитель ставит пять целей: занять доминирующее положение на рынке, расширить модельный ряд, достигнуть технологического суверенитета, развивать экспортные продажи и обеспечить финансовую устойчивость предприятия.