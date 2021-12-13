Бывший завод Ford во Всеволожске не будет выпускать автомобили

Покупателем производственной площадки во Всеволожске, созданной компанией Ford, может стать одно из подразделений Hyundai Motor — Mobis Parts CIS. Об этом пишет сообщество «Русский автомобиль» во «ВКонтакте» со ссылкой на собственные источники. При этом, по данным сообщества, завод покупают не для того, чтобы собирать здесь автомобили.
- Производственную площадку перепрофилируют на выпуск автомобильных компонентов, что не требует длинных конвейеров и большого количества персонала. Как утверждается, связано это с удручающим состоянием завода — в первую очередь зданий, где располагалось производство: у них протекают крыши, а коммуникации требуют дорогостоящего ремонта.
- Чтобы возобновлять на этой территории полноценную сборку машин, завод придётся полностью реконструировать, что нерентабельно даже по сравнению со строительством новой площадки. Приспособить завод под выпуск компонентов более экономически обоснованно. При этом, по данным источников сообщества, общая стоимость сделки по продаже завода окажется весьма небольшой — по тем же самым причинам.
О том, что у завода может появиться новый владелец, стало известно несколько дней назад. О готовящейся сделке заявил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который, однако, не назвал конечного покупателя. Завод законсервировали в 2019 году, ранее здесь выпускали легковые автомобили марки Ford для российского рынка. По другой версии, новым хозяином предприятия может стать одна из присутствующих в нашей стране китайских компаний.