Бывший завод Ford во Всеволожске не будет выпускать автомобили

Производственную площадку перепрофилируют на выпуск авто­мобиль­ных компонентов, что не требует длинных конвейеров и большого количества персонала. Как утверждается, связано это с удручающим состоянием завода — в первую очередь зданий, где располагалось произ­водство: у них протекают крыши, а коммуникации требуют дорого­стоящего ремонта.

Чтобы возобновлять на этой территории полноценную сборку машин, завод придётся полностью рекон­струировать, что нерентабельно даже по сравнению со строитель­ством новой площадки. Приспособить завод под выпуск компонентов более экономи­чески обоснованно. При этом, по данным источников сообщества, общая стоимость сделки по продаже завода окажется весьма небольшой — по тем же самым причинам.

О том, что у завода может появиться новый владелец, стало известно несколько дней назад. О готовящейся сделке заявил губернатор Ленин­градской области Александр Дрозденко, который, однако, не назвал конечного покупателя. Завод законсерви­ровали в 2019 году, ранее здесь выпускали легковые авто­мобили марки Ford для россий­ского рынка. По другой версии, новым хозяином предприятия может стать одна из присут­ствующих в нашей стране китайских компаний.