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Бывший топ-менеджер Tesla придумал 800-сильный электрокатер
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Дмитрий Елизаров

Компания Blue Innovations Group (BIG) опубликовала эскизы своей разработки под названием R30. Это электрический катер длиной 9 метров, который должен получить два электродвигателя общей мощностью 800 лошадиных сил. Полноценный дебют BIG R30 запланирован на январскую выставку CES. Как пишет Electrek, возглавляет компанию Джон Во, с 2011 по 2017 годы отвечавший за глобальное производство электрокаров Tesla.

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  • Алюминиевый кузов BIG R30 проектируется вокруг массивных литий-железо-фосфатных аккумуляторов совокупной ёмкостью 221 кВтч. Частично заряжать их можно будет от выдвижных солнечных панелей на 2,7 кВт. Электромоторы смогут разгонять R30 до максимальных 72 км/ч. Никаких других технических характеристик пока не приводится.
  • Выбор материала для корпуса и типа батарей в BIG объясняют желанием использовать в производстве R30 недорогие автомобильные технологии и стремлением максимально увеличить срок службы катера.
  • Насколько можно судить по эскизам, интерьер катера будет частично трансформируемым. Например, за большой кабиной расположена зона, которую можно использовать как для приготовления и приёма пищи, так и для купания.
  • Сама кабина, по всей видимости, спроектирована с опорой на дизайнерские решения Tesla. Во всяком случае, на эскизах видны два больших экрана, очень похожих на те, что применяются на электрокарах, а также характерный штурвал.
  • В январе BIG представит первый прототип R30, а поставки катера должны начаться только во втором квартале 2024 года. Тем не менее приём предварительных заказов уже открыт, оценили катер в 300 тысяч долларов.

Ранее эскизы электрической лодки собственного дизайна представило ателье ItalDesign. В отлчиие от проекта BIG, который должен стать массовым, ателье в содружестве с верфью Perisco Marine построят только 9 таких катеров.

Как считаете, удобно будет на такой лодке?

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