Бывший топ-менеджер Tesla придумал 800-сильный электрокатер

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Genesis заменит седан G70 электрокаром
Дмитрий Елизаров
Компания Blue Innovations Group (BIG) опубликовала эскизы своей разработки под названием R30. Это электрический катер длиной 9 метров, который должен получить два электродвигателя общей мощностью 800 лошадиных сил. Полноценный дебют BIG R30 запланирован на январскую выставку CES. Как пишет Electrek, возглавляет компанию Джон Во, с 2011 по 2017 годы отвечавший за глобальное производство электрокаров Tesla.
Ранее эскизы электрической лодки собственного дизайна представило ателье ItalDesign. В отлчиие от проекта BIG, который должен стать массовым, ателье в содружестве с верфью Perisco Marine построят только 9 таких катеров.