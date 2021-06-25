Бывший шеф-дизайнер Aston Martin будет создавать будущие модели Lada и Dacia

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Кирилл Малышев
Группа Renault объявила о новом кадровом назначении в топ-менеджменте. За дизайн автомобилей Lada и Dacia будет отвечать Майлз Нюрнбергер, перешедший на эту должность из компании Aston Martin, сообщает Autocar.
Ранее президент АвтоВАЗа Николя Мор пообещал бренду Lada выход в более дорогой ценовой сегмент. Заметно более дорогими, чем нынешние модели, окажутся новые Лады, запланированные к появлению на период с 2023 по 2026 год. Их будут разрабатывать на французской платформе CMF‑B. Стоить такие машины будут больше 1 миллиона рублей.