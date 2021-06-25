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Бывший шеф-дизайнер Aston Martin будет создавать будущие модели Lada и Dacia

Новости

Кирилл Малышев

Группа Renault объявила о новом кадровом назначении в топ-менеджменте. За дизайн автомобилей Lada и Dacia будет отвечать Майлз Нюрнбергер, перешедший на эту должность из компании Aston Martin, сообщает Autocar.

  • Нюрнбергеру 45 лет. Свою карьеру он начал в Линкольне, где работал с 2000 по 2003 год. Затем на четыре года перешёл в Citroen, а с 2008-го присоединился к команде Aston Martin. Таким образом, художник побывал в весьма разноплановых компаниях.
  • Самыми престижными работами в его практике были британские суперкары. Причём как серийные, так и эксклюзивные: DB11, Victor, V12 Speedster, Valkyrie. А также — концепт Lagonda Vision EV и первый кроссовер бренда DBX.
  • Официально причина перехода не названа. Подчиняться Нюрнбергер будет главе всех дизайнеров альянса Лоренсу ван ден Акеру. Когда он вступит в должность 1 сентября, его первой задачей станет подготовка концепта Dacia Bigster к серийному воплощению в 2025 году.

Ранее президент АвтоВАЗа Николя Мор пообещал бренду Lada выход в более дорогой ценовой сегмент. Заметно более дорогими, чем нынешние модели, окажутся новые Лады, запланированные к появлению на период с 2023 по 2026 год. Их будут разрабатывать на французской платформе CMF‑B. Стоить такие машины будут больше 1 миллиона рублей.

Нужен ли Ладам свежий дизайн?

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