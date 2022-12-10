Бывший российский завод Nissan займётся сборкой китайских Lada

Александр Орехов
Бывший российский завод Nissan, отошедший в собственность НАМИ и переданный в управление АвтоВАЗу, займётся сборкой китайских машин под маркой Lada. Об этом сообщила петербургская интернет-газета «Фонтанка» со ссылкой на два источника.
- Собеседники издания отметили, что переговоры с потенциальным партнёром уже ведутся, однако окончательных решений по модельному ряду нет — очевидно лишь, что это будут совсем не те Лады, что выпускаются в Тольятти. Источник, близкий к администрации города, отметил, что альтернатив производителям из Китая сейчас практически нет, но среди них есть выбор, поэтому соглашение ещё не подписано.
- Сам АвтоВАЗ комментировать информацию не стал, при этом глава комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик подтвердил, что Смольный и Минпромторг обсуждают с российской компанией потенциальную товарную линейку.
- О том, что управлять бывшим заводом Ниссана будет АвтоВАЗ, стало известно накануне. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что предприятие будет перезапущено в 2023 году.
- Сделку по передаче площадки в собственность НАМИ завершили в конце ноября. С финансовой точки зрения она была символической, при этом за японской стороной осталось право обратного выкупа бизнеса в течение шести лет. Примерно на таких же условиях этой весной из России уже ушёл главный партнёр Ниссана — группа Рено, чья доля в АвтоВАЗе также отошла НАМИ, а московский завод — столичному правительству, организовавшему там сборку «Москвичей» китайского происхождения.
Продажу российских активов НАМИ исполнительный комитет Nissan одобрил 11 октября. Помимо производственных и научно-исследовательских центров в Санкт-Петербурге, они включают центр продаж и маркетинга в Москве. Тогда же объявили, что АвтоВАЗ возьмёт на себя гарантийное и послепродажное обслуживание автомобилей Nissan. Он будет управлять центральным складом запчастей, поставлять детали и расходные материалы.
Хорошая новость про «китайцев»?
Фото на обложке: Nissan