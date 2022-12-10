Бывший российский завод Nissan займётся сборкой китайских Lada

О том, что управлять бывшим заводом Ниссана будет АвтоВАЗ, стало известно накануне. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил журналистам, что предприятие будет перезапущено в 2023 году.

Сделку по передаче площадки в собственность НАМИ завершили в конце ноября. С финансовой точки зрения она была символической, при этом за японской стороной осталось право обратного выкупа бизнеса в течение шести лет. Примерно на таких же условиях этой весной из России уже ушёл главный партнёр Ниссана — группа Рено, чья доля в АвтоВАЗе также отошла НАМИ, а московский завод — столичному правительству, организовавшему там сборку «Москвичей» китайского происхождения.

Продажу российских активов НАМИ исполнительный комитет Nissan одобрил 11 октября. Помимо производственных и научно-исследовательских центров в Санкт-Петербурге, они включают центр продаж и маркетинга в Москве. Тогда же объявили, что АвтоВАЗ возьмёт на себя гарантийное и послепродажное обслуживание автомобилей Nissan. Он будет управлять центральным складом запчастей, поставлять детали и расходные материалы.