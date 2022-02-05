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Китайцы показали свой ответ электрическому БелАЗу

Бывший мобильный штаб ФБР на базе Freightliner выставили на торги

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Дмитрий Елизаров

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13-метровый фургон Freightliner Argosy на открытом американском аукционе GSA оценили в 58 100 долларов (4,45 миллиона рублей): такова величина последней ставки. Необычность этого трёхосного грузовика в том, что когда-то он был переоборудован в мобильный командный центр ФБР — и кое-что в комплектации передвижного штаба даже сохранилось.

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  • В описании лота указано, что вся шпионская электроника, которую использовали спецслужбы в своей работе, из фургона удалена: от неё сохранились лишь часть проводки и стойки для серверов. Однако к фургону прилагались три стола и «три стопки стульев».
  • Помимо электроники мобильный командный центр оснащён и собственным генератором электричества, размещённым в задней части фургона, но его работоспособность не уточняется. Кроме того, кузов располагает откидными панелями, увеличивающими внутреннее пространство.
  • Грузовик, на базе которого построен мобильный штаб, оснащён шестицилиндровым дизелем Detroit Diesel Series 60 в сочетании с полуавтоматической коробкой, тяга реализуется на две оси из трёх имеющихся. Продавцы отмечают, что работоспособное состояние шасси не гарантируется: может потребоваться ремонт трансмиссии.
  • В качестве одного из вариантов использования грузовика приводится возможность постройки из этого необычного фургона не менее необычного дома на колёсах, так как объём внутреннего пространства позволяет разместить в нём все необходимые компоненты, включая санузел и спальные места.

В мае прошлого года на аукцион выставляли необычную модификацию внедорожника Land Rover Defender. Бронированная пятидверка использовалась миротворческими силами ООН во время конфликта в Боснии.

Купили бы себе такое?

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