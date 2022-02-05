Бывший мобильный штаб ФБР на базе Freightliner выставили на торги

13-метровый фургон Freightliner Argosy на открытом американском аукционе GSA оценили в 58 100 долларов (4,45 миллиона рублей): такова величина последней ставки. Необычность этого трёхосного грузовика в том, что когда-то он был переоборудован в мобильный командный центр ФБР — и кое-что в комплектации передвижного штаба даже сохранилось.