Бывший гонщик Формулы-1 арестован за взрыв петарды

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Жан Алези провёл около суток в полицейском участке, и сейчас ему грозит суд по обвинению в нанесении вреда чужому имуществу опасным для окружающих способом. Как уточняет Italy24News, за этим громоздким обвинением скрывается неудачный взрыв петарды, который сам Алези уже назвал «дурной шуткой».
В апреле 2021 года спортсмен принял участие в «историческом Гран-при» в Монако, но и эту гонку завершить не смог: раритетный болид Ferrari 312B3 из сезона 1974 года под управлением Алези столкнулся со стеной.