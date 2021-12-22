Бывший гонщик Формулы-1 арестован за взрыв петарды

Жан Алези провёл около суток в полицейском участке, и сейчас ему грозит суд по обвинению в нанесении вреда чужому имуществу опасным для окружающих способом. Как уточняет Italy24News, за этим громоздким обвинением скрывается неудачный взрыв петарды, который сам Алези уже назвал «дурной шуткой».