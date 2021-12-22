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Бывший гонщик Формулы-1 арестован за взрыв петарды

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Дмитрий Елизаров

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Жан Алези провёл около суток в полицейском участке, и сейчас ему грозит суд по обвинению в нанесении вреда чужому имуществу опасным для окружающих способом. Как уточняет Italy24News, за этим громоздким обвинением скрывается неудачный взрыв петарды, который сам Алези уже назвал «дурной шуткой».

  • Экс-гонщик при помощи петарды решил досадить своему шурину, с которым находится в натянутых отношениях. Для взрыва Алези установил заряд вплотную к окну его дома. Взрыв привлёк внимание соседей, которые сообщили в полицию, а полицейские в свою очередь отследили автомобиль спортсмена до дома брата Жана, которого и арестовали.
  • На другой день Жан Алези явился в полицейский участок с повинной, взяв всю вину на себя. По его словам, он просто намеревался подшутить над родственником, не подозревая, что взрыв привлечёт столько внимания и нанесёт заметный ущерб. Петарда повредила как ставни дома, так и оконные стёкла.
  • Сейчас Алези уже на свободе, но в ближайшее время ему придётся предстать перед судом.
  • Жан Алези дебютировал в Формуле-1 в 1989 году и покинул гоночную серию только в 2001‑м. Несмотря на то что гонщик выступал в том числе и за сильные команды наподобие Ferrari и Benetton Renault, максимум, чего ему удалось добиться, — это победа на Гран-при Канады в 1995 году.

В апреле 2021 года спортсмен принял участие в «историческом Гран-при» в Монако, но и эту гонку завершить не смог: раритетный болид  Ferrari 312B3 из сезона 1974 года под управлением Алези столкнулся со стеной.

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