Бывший дизайнер BMW раскритиковал новую «семёрку». И за «ноздри» тоже

В целом Стефенсон остался доволен тем, как выглядит флагман. Он назвал его однозначно самым солидным и люксовым на вид поколением 7 серии. Из отдельных решений ему понравился отказ от молдингов на боковой части кузова, что сделало силуэт изящнее.