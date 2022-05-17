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Бывший дизайнер BMW раскритиковал новую «семёрку». И за «ноздри» тоже

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Кирилл Малышев

Экс-дизайнер марки BMW Фрэнк Стефенсон высказался о новом поколении седана 7 серии. Детальный разбор модели с точки зрения художника он выложил на своём YouTube-канале.

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  • Почти 20-минутный ролик разделён на главы, между которыми легко переключаться. Дизайнер отдельно рассмотрел переднюю часть кузова, боковину, корму, дал общее впечатление и заключение. В видео вставлены несколько рендерных картинок, позволяющих оценить, как бы выглядела «семёрка» с иными стилистическими решениями.
  • В целом Стефенсон остался доволен тем, как выглядит флагман. Он назвал его однозначно самым солидным и люксовым на вид поколением 7 серии. Из отдельных решений ему понравился отказ от молдингов на боковой части кузова, что сделало силуэт изящнее.
  • Основной критики удостоилась передняя часть кузова. Стефенсон считает, что решётку радиатора стоило сделать меньших размеров, а оптику не нужно было делить на два яруса. Вынесенный в самый низ задний номерной знак он назвал ломающим линию багажника. Также дизайнер не оценил дисплей медиасистемы в салоне.
  • Фрэнк Стефенсон приложил руку к BMW X5 первого поколения и хэтчбеку MINI тех же лет. Кроме того, в его портфолио Ferrari F430, 612 Scaglietti и FXX, Maserati MC12, GranSport, Quattroporte и Gran Turismo, Fiat 500, Punto и Bravo, а также почти все современные модели McLaren.

Гигантские «ноздри» получают не все новые модели BMW. Так, их сохранят для хардкорной версии купе M4 CSL. А вот рестайлинговая «трёшка» ограничится их лёгкой ревизией.

Вы за какие «ноздри»?

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