Бывший дизайнер BMW раскритиковал новую «семёрку». И за «ноздри» тоже

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Новый BMW 7 серии: «четырёхглазая» оптика, 31-дюймовый экран и электропривод всех дверей
Спорткары Audi RS 4 и RS 5 получили пакеты Competition и Competition Plus. И стали гораздо быстрее
Кирилл Малышев
Экс-дизайнер марки BMW Фрэнк Стефенсон высказался о новом поколении седана 7 серии. Детальный разбор модели с точки зрения художника он выложил на своём YouTube-канале.
Гигантские «ноздри» получают не все новые модели BMW. Так, их сохранят для хардкорной версии купе M4 CSL. А вот рестайлинговая «трёшка» ограничится их лёгкой ревизией.