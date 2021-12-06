Оставить коммент

В США выставили на продажу роскошное владение с гигантским гаражом и собственной трассой

Появились фотографии спорткара Nissan Z GT500, который заменит трековый GT-R

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Компания Nissan продемонстрировала версию новейшего спорткупе Z для гоночных трасс. Спорткар под названием Z GT500, подготов­ленный подраз­делением Nismo, выйдет на старт уже в следующем году и заменит собой ветерана — трековый GT‑R.

1/5
  • Трековый болид подготовлен для японской гоночной серии Super GT. Согласно регламенту, его оснастят двух­литровым турбо­мотором, мощность которого не должна превышать 650 л.с. При этом вес самого автомобиля вместе с пилотом и запасом топлива ограничен отметкой 1030 кило­граммов. Официаль­ные технические характери­стики Nissan Z GT500 не обнародуются.
  • На фото хорошо заметно, что помимо новой силовой установки спорткар получит ещё и развитый аэродинами­ческий обвес с внушительным сплиттером, расширенными колёсными арками и массивным антикрылом.
  • В этой же гоночной серии с аналогичными спорткарами участвуют, к примеру, Honda (NSX GT500) и Toyota (GR Supra GT500).
  • Nissan GT-R GT500 был представлен ещё в 2008 году. За прошедшее время в своём классе этот болид выиграл 5 чемпионатов.

Серийный образец гражданского спорткара Nissan Z, построенного по мотивам концепта Z Proto, был показан в августе нынешнего года. Купе, основным конкурентом которого станет Toyota Supra, получило оформление с ретромотивами и 405-сильный V6 объёмом 3,0 литра.

Как считаете, пора уже «гэтэру» на покой?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2021 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я