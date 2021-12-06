Появились фотографии спорткара Nissan Z GT500, который заменит трековый GT-R

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Компания Nissan продемонстрировала версию новейшего спорткупе Z для гоночных трасс. Спорткар под названием Z GT500, подготовленный подразделением Nismo, выйдет на старт уже в следующем году и заменит собой ветерана — трековый GT‑R.
Серийный образец гражданского спорткара Nissan Z, построенного по мотивам концепта Z Proto, был показан в августе нынешнего года. Купе, основным конкурентом которого станет Toyota Supra, получило оформление с ретромотивами и 405-сильный V6 объёмом 3,0 литра.