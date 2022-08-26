Дешёвый кроссовер Hyundai Venue получил «подогретую» версию

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Дмитрий Елизаров
Компания Hyundai открыла в Индии приём предварительных заявок на «подогретую» версию компактного вседорожника Venue, которая получит наименование N Line. Все подробности раскроют только 6 сентября, однако издание Autocar India предполагает, что отличаться такой вседорожник будет главным образом внешним и внутренним декором.
Ранее спортивной модификацией обзавёлся более крупный вседорожник — Hyundai Creta, но тоже на локальном рынке. Creta N Line для Бразилии получила доработки, аналогичные применённым на Venue N Line, и тот же самый 120-сильный турбомотор.