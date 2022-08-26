Дешёвый кроссовер Hyundai Venue получил «подогретую» версию

По версии издания, такой кроссовер будут предлагать только с самым мощным из доступных двигателей — литровым турбомотором на 120 л.с. и 172 Нм крутящего момента. Работать ему предстоит в паре с безальтернативным семиступенчатым «роботом». Среди механических доработок официально упоминаются более спортивные настройки подвески и рулевого управления, а также полностью дисковые тормоза, но по данным издания Venue N Line оснастят ещё и альтернативным выхлопом.