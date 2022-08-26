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Дешёвый кроссовер Hyundai Venue получил «подогретую» версию
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Дмитрий Елизаров

Компания Hyundai открыла в Индии приём предварительных заявок на «подогретую» версию компактного вседорожника Venue, которая получит наименование N Line. Все подробности раскроют только 6 сентября, однако издание Autocar India предполагает, что отличаться такой вседорожник будет главным образом внешним и внутренним декором.

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  • Экстерьер вседорожника разбавят красными акцентами. Кроме того, среди доработок — новые решётка радиатора и колёсные диски, чуть изменённая пластика бамперов и тематические шильдики.
  • В интерьере за спортивную атмосферу будут отвечать точечные доработки — красная строчка на чёрной отделке кресел, дверей, руля и рычага коробки передач, а также алюминиевые накладки на педали. Получит ли Venue N Line полноценные спортивные сиденья, пока неизвестно.
  • По версии издания, такой кроссовер будут предлагать только с самым мощным из доступных двигателей — литровым турбомотором на 120 л.с. и 172 Нм крутящего момента. Работать ему предстоит в паре с безальтернативным семиступенчатым «роботом». Среди механических доработок официально упоминаются более спортивные настройки подвески и рулевого управления, а также полностью дисковые тормоза, но по данным издания Venue N Line оснастят ещё и альтернативным выхлопом.
  • Появится ли такая версия Venue где-либо ещё, кроме Индии, пока неизвестно.

Ранее спортивной модификацией обзавёлся более крупный вседорожник — Hyundai Creta, но тоже на локальном рынке. Creta N Line для Бразилии получила доработки, аналогичные применённым на Venue N Line, и тот же самый 120-сильный турбомотор.

Пригодился бы в России кроссовер Hyundai компактнее Creta?

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