Дешёвый кроссовер Honda провалил краш-тест Latin NCAP

И японский кроссовер, и VW Nivus выпускаются в Бразилии. Но если у WR-V только пара фронтальных подушек безопасности (дополнительные эйрбэги не предусмотрены даже за доплату), то немецкая модель уже в базовом оснащении имеет и боковые подушки. Всего у Nivus их шесть.