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Дешёвый кроссовер Honda провалил краш-тест Latin NCAP
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Михаил Кондратьев

Организация Latin NCAP, которая проводит краш-тесты автомобилей для южноамериканского рынка, испытала компактные кроссоверы Honda и Volkswagen — WR-V и Nivus. «Немец» прошёл тесты на «отлично», а японская модель провалилась, заработав лишь одну звезду из пяти возможных.

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  • Испытания Latin NCAP включают в себя, среди прочего, фронтальный удар (64 км/ч, перекрытие 40%) и два боковых удара (тележкой, имитирующей автомобиль, на скорости 50 км/ч, а также о столб — на 29 км/ч). 
  • Защиту взрослых пассажиров в Honda WR-V специалисты оценили в 41%, почти такой же уровень безопасности паркетнику присвоили за защиту пассажиров-детей. Зато травмобезопасность для пешеходов оценена в 59%. 
  • И японский кроссовер, и VW Nivus выпускаются в Бразилии. Но если у WR-V только пара фронтальных подушек безопасности (дополнительные эйрбэги не предусмотрены даже за доплату), то немецкая модель уже в базовом оснащении имеет и боковые подушки. Всего у Nivus их шесть. 
  • Защиту взрослых пассажиров и детей в паркетнике VW специалисты оценили в 92%. Впрочем, травмобезопасность для пешеходов у него ниже — это 49% 

Ранее в сентябре организация Euro NCAP опубликовала результаты очередной серии краш-тестов. Испытаны были модели Telsa, Genesis и Kia, а также два китайских автомобиля, которые тоже получили максимальные оценки

А сколько подушек безопасности в вашей машине?

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