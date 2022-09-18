Дешёвый кроссовер Honda провалил краш-тест Latin NCAP

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Только один из семи участников нового краш-теста прошёл его хорошо
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Михаил Кондратьев
Организация Latin NCAP, которая проводит краш-тесты автомобилей для южноамериканского рынка, испытала компактные кроссоверы Honda и Volkswagen — WR-V и Nivus. «Немец» прошёл тесты на «отлично», а японская модель провалилась, заработав лишь одну звезду из пяти возможных.
Ранее в сентябре организация Euro NCAP опубликовала результаты очередной серии краш-тестов. Испытаны были модели Telsa, Genesis и Kia, а также два китайских автомобиля, которые тоже получили максимальные оценки.